Apple'ın resimler üzerinde düzenleme ve hareketlendirmeye imkân tanıyan yeni bir yapay zekâ aracı ortaya çıktı. "Keyframer" isimli yapay zekânın genel kullanıma açılıp açılmayacağı şimdilik bilinmiyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın üretken yapay zekâ araçlarına yönelik çalışmaları devam ediyor. Bu bağlamda; daha birkaç gün önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Apple'ın görüntüler üzerinde düzenleme yapmaya yarayan yeni bir yapay zekâ modeli geliştirdiğinden bahsetmiştik.

Şimdiyse şirketten yeni bir hamle geldi. Apple bu kez de iki boyutlu görüntüler üzerinde komutlarla değişiklik yapılmasını ve hatta görüntünün hareketli hâle getirilmesini sağlayan bir yapay zekâ geliştirdi. "Keyframer" isimli yapay zekâ, animasyonlar üzerinde çalışan kullanıcıları mest edecek gibi görünüyor.

Keyframer, GPT-4 altyapısını kullanıyor

SVG uzantılı dosyalar üzerine çalışan Keyframer, OpenAI'ın GPT-4 modelini kullanıyor. Bu yapay zekâ aracını kullanan kişinin yapması gereken tek şey, bir görüntü için herhangi bir komut girmek. Yukarıda, bunun nasıl çalışacağına ilişkin örnek bir görüntü var. Üstteki görüntüde yıldızların parlaması, alttaki görüntüde ise roketin Ay seviyesinin üzerine çıkması istenmiş. Keyframer'ın verdiği sonuç, oldukça pratik gibi görünüyor.

Apple'ın henüz genel kullanıma açmadığı yapay zekâ aracı, sadece görüntüleri hareketlendirmek için kullanılmıyor. Keyframer, renkler üzerinde ayarlama ve değişiklikler için de kullanılabiliyor. Yani bir SVG dosyasının arka plan rengi ya da o görüntüdeki bir nesnenin renkleri, Keyframer ile değiştirilebilecek.

Apple Keyframer, oldukça basit bir kullanıcı arayüzüne sahip. Yapılan açıklamalara göre bu araç, sadece metin girdileriyle kullanılabilecek. Yani bunu kullanmak için kod bilgisi gerekmeyecek.

Keyframer'ın bir gün tüm kullanıcılara ulaşıp ulaşmayacağı şimdilik belli değil.