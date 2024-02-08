Apple, "MLLM" olarak isimlendirilen bir yapay zekâ modeli duyurdu. Bu model, görüntüler üzerinde hızlıca düzenleme yapılmasını sağlıyor. Kullanıcının, görüntü üzerinde nasıl bir değişiklik yapmak istediğini yazması, yapay zekâ için yeterli olacak.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, yapay zekâ teknolojileri konusunda biraz geride kaldı. Neticede Google ve Microsoft gibi devler ile OpenAI, yapay zekâ destekli teknolojilerini çoktan kullanıcılara ulaştırdılar. İçinde bulundukları durumun farkında olan Apple ise bu konudaki çalışmalarını hızla sürdürüyor.

Apple, GitHub üzerinden yaptığı paylaşım ile yeni yapay zekâ modelini gözler önüne serdi. Daha çok görsellerle ilgili olan MGIE veya MLLM olarak anılacak bu yapay zekâ modeli, kullanıcılara etkileyici bir deneyim sunacak gibi görünüyor.

MLLM, bir görüntü üzerinde yazarak değişiklik yapmanızı sağlayacak

Fotoğraflar üzerinde düzenleme yapan kullanıcılar için hayat kolaylaştırıcı bir teknoloji olacak MLLM, en basit anlatımı ile sadece ne yapmak istediğinizi tarif ederek bir görüntü üzerinde düzenleme yapılmasını sağlıyor. Yukarıda, bunun örneklerini görüyorsunuz. Vereceğiniz komutlarla bir görüntü üzerine eklemeler yapabilecek, parlaklık değerini artırabilecek veya arka planda bulunan nesnelerden kurtulabileceksiniz.

MLLM'nin yetenekleri bunlardan ibaret değil. Bu yapay zekâ modeli ile bir görüntünün yeniden boyutlandırılması, bir bölümünün kesilmesi, döndürülmesi veya filtreler eklenmesi de mümkün olacak. Kullanıcı, tüm bu süreçte hayalindeki komutu yapay zekâya metin olarak belirtecek. Geriye kalan kısım, yapay zekânın sorumluluğunda olacak.

Apple'ın henüz geliştirme aşamasında olan ve Kaliforniya Üniversitesi bünyesinde çalışan bilim insanlarıyla ortak olarak geliştirdiği yapay zekâ modeli, GitHub üzerinden yayımlandı. Yani dileyenler, buradaki bağlantı üzerinden yapay zekâ modeline ulaşabiliyorlar. Henüz Python üzerinde çalışan modelin son kullanıcıya nasıl ulaşacağı şimdilik belli değil.

Ancak bundan kısa bir süre önce, konuyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Apple CEO'su Tim Cook, iOS 18'e atıfta bulunarak, önemli açıklamalarda bulundu. Bu açıklamada, yapay zekâ odaklı özelliklerin yıl sonuna doğru kullanıcılarla buluşacağı belirtildi. İşte bu yapay zekâ, yaklaşmakta olan iOS 18'e entegre edilebilir. Tabii böyle bir şey olup olmayacağını zaman gösterecek.