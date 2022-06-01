Tarayıcılar, aradığımızı bulmamız konusunda bize büyük bir yardım sağlıyor. Ancak o kadar fazlalar ki insan bazen hangisini tercih edeceğini şaşırabiliyor. Ancak görünen o ki Apple internet tarayıcısı Safari, kullanıcıların aradığını bulmaları konusunda en çok yardımcı olan tarayıcılardan biri haline gelmiş. Bu da Safari'nin Chrome'dan sonra 1 milyar kullanıcı indirme barajını geçen ilk tarayıcı olmasına olanak sağlamış.

Geçtiğimiz haftalarda kullanıcıların en çok kullandığı internet tarayıcılarının yer aldığı bir liste paylaşmıştık. Bu listede 3. sırada olan Apple, 1 milyar indirme barajını geçerek listede 2. Sıraya yerleşti.

Yeni veriler, Apple'ın Safari tarayıcısının artık bir milyardan fazla kullanıcıya sahip olduğunu ve bir milyardan fazla aktif kullanıcısı olan iki tarayıcıdan biri olarak Chrome'a ​​yaklaştığını gösteriyor. Safari'nin şu anda tüm internet kullanıcılarının yaklaşık yüzde 19'unu oluşturan bir milyardan fazla kullanıcıya sahip olduğu tahmin ediliyor. Google Chrome ise tahmini 3,4 milyar kullanıcıyla açık ara lider olmaya devam ediyor.

Safari ve Chrome en yakın rakiplerine büyük fark attı

Açıklanan verilerde, Apple'ın tarayıcısı olan Safari mobil ve masaüstü tarayıcılar arasında büyük bir atak yaptığı görülüyor. Ancak masaüstü tarayıcı raporlarına bakıldığında Safari henüz ikinciliği Microsoft Edge'den alabilmiş değil. Masaüstü sürümde Chrome %66,1'lik kullanıcı oranıyla hala en çok tercih edilen tarayıcıyken; onu takip eden en yakın rakibi Microsoft Edge %10,11'lik, Safari ise %9,16'lık kullanıcı yüzdesine sahip.

Masaüstü sürümler için yüzdelik dilimlerin geri kalanı ise Mozilla Firefox'a %7,66, Opera'ya ise %2,81 olarak dağılmış durumda. Açıklanan raporun bir diğer ilginç verisi ise Internet Explorer'ın hala %1,68'lik bir kullanı oranına sahip olması olabilir.

Öte yandan mobil tarafına baktığımızda Safari’nin bir milyar indirme sayısının çoğunluğunu iOS’tan ve özellikle de iPhone telefonlardaki indirmeler sayesinde ulaştığı açıklandı. Apple, geçtiğimiz ocak ayında iOS ve macOS genelinde 1,8 milyar cihazdan oluşmuş bir kullanıcı tabanına sahip olduğunu duyurmuştu.

İşte en çok kullanıcıya sahip mobil tarayıcılar:

Google Chrome - %64,83 (+1,26) Safari - %24,77 (-0,05) Samsung İnternet - %4.84 (-0.06) Opera - %1,72 (-0,16) UC UC Browser - %1,25 (-0,16)

En çok kullanıcıya sahip masaüstü tarayıcılar: