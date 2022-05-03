En çok tercih edilen internet tarayıcılarının hangileri olduğu açıklandı. Piyasada Google Chrome'un tahtını sarsacak bir rakip olmasa da listenin zirvesinde dikkat çeken bir rekabet var. Öyle ki Microsoft Edge, Apple Safari'yi geride bırakmış durumda.

Pazar araştırma şirketi StatCounter, dünyanın en çok tercih edilen internet tarayıcılarının hangileri olduğunu araştırdı. Yapılan araştırma sonucuna göre Google tarafından piyasaya sürülen Chrome, yıllardır olduğu gibi Nisan 2022'de de dünyanın en çok kullanılan internet tarayıcısıydı. Öyle ki kullanıcıların yüzde 66,58'i Google Chrome'u tercih ediyor. Ancak araştırmada Google Chrome'un liderliğinden çok daha önemli olan bazı noktalar var.

Yapılan araştırmalara göre Chromium tabanlı Microsoft Edge, 2022'de dünyanın en popüler ikinci internet tarayıcısı haline geldi. Kullanıcıların yüzde 10,07'lik bölümü, Nisan 2022 itibarıyla Microsoft Edge kullanmayı tercih ediyorlar. Bu oran Nisan 2021'de yüzde 7,96 olarak kayıtlara geçmişti.

Safari, Microsoft Edge'e çabuk yenildi

Nisan 2021'de dünyanın en popüler ikinci internet tarayıcısı Apple tarafından piyasaya sürülen Safari'ydi. Geçtiğimiz yıl kullanıcıların yüzde 10'luk bölümü, Safari kullanıyorlardı. 2022'de ise bu durum değişti. Safari'nin kullanım oranı yüzde 9,62'ye geriledi. Firefox'un son dönemlerde yaptığı atılımların Safari'yi tehdit edip etmeyeceğini önümüzdeki dönemlerde daha iyi anlayacağız ancak şimdilik Edge, Safari'nin sırasını kapmış gibi görünüyor.

StatCounter araştırmasındaki diğer detaylara baktığımızda, Firefox'un kullanım oranının yüzde 7,87 olduğunu görüyoruz. Opera ise yüzde 2,44'lük kullanım oranı ile listenin üst sıralarını tehdit etmiyor. Piyasadaki diğer internet tarayıcılarının toplam kullanım oranları ise yüzde 3,42...

Peki siz hangi tarayıcıyı, neden kullanıyorsunuz?