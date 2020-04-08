Apple, yeni özellikleri hakkında geliştiricilerden ve kullanıcılardan geri dönüş alabilmek için tasarladığı Safari Technology Preview arama motoruna yeni bir güncelleme getirdi. Safari Technology Preview 104 güncellemesi, üst düzey performans sunmasının yanı sıra bazı hataları da düzeltti.

ABD’li teknoloji devi Apple tarafından geliştirilen tarayıcı Safari Technology Preview için yeni bir güncelleme yayınlandı. Mart 2016’da Apple tarafından ‘deneysel’ bir tarayıcı olarak geliştirilen Safari Technology Preview, Safari’nin gelecekte yayınlanacak sürümlerine eklenmesi planlanan özellikleri test etmek için kullanılan bir platform görevi görüyor.

Safari Technology Preview 104 güncellemesi, sistemdeki kapsamlı hata düzeltmelerinin yanında Web Inspector, Web API, CSS, Web Animations, Intersection Observer, Media, WebRTC ve WebAuthn platformlarında daha yüksek performans sunuyor. Güncellemeyle ilgili detaylı bilgiler, Apple’ın resmi internet sitesi üzerinden duyuruldu.

Safari Technology Preview 104 güncellemesi:

Yeni Safari Technology Preview güncellemesi, hem macOS Mojave hem de Ekim 2019’da piyasaya sürülen Mac işletim sisteminin en yeni sürümü macOS Catalina için kullanılabilir hâle getirildi. Söz konusu güncelleme, Mac App Store'daki Yazılım Güncelleme (Software Update) mekanizması aracılığıyla tarayıcıyı indiren herkes tarafından deneyimlenebilir durumda.

Apple, Safari Technology Preview aracılığıyla geliştiricilerden ve kullanıcılardan aldığı geri dönüşlere göre yeni stratejiler oluşturmayı hedefliyor. Buna ek olarak hâlihazırda Safari’den faydalanan kullanıcılar da aynı zamanda Safari Technology Preview kullanabiliyor. Uygulama, geliştiriciler için özel tasarlanmış olmasına karşın uygulamayı kullanmak için özel bir hesaba ihtiyaç duyulmuyor.

Bir diğer yenilik iOS 13.4.1 güncellemesi:

Apple’ın bir başka değişikliği de iOS güncellemesi oldu. Geçtiğimiz hafta iOS 13.4 güncellemesini yayınlayan ABD merkezli teknoloji devi, son olarak sistemsel iyileştirmelerin yapıldığı ve hata gidermelerine odaklanan iOS 13.4.1 güncellemesini getirdi.

Güncellemeyle birlikte iOS 13.4 çalıştıran aygıtların, iOS 9.3.6 ve daha eski sürümleri veya OS X El Capitan 10.11.6 ve daha eski sürümleri çalıştıran aygıtlarla yapılan FaceTime aramalarına katılamamasına neden olan sorun düzeltildi.