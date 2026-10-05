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Apple’dan Şaşırtan İş İlanı: 'iCup Elemanı' Aranıyor! İşte Yapacağı İş

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Apple'ın yeni iş ilanlarından biri, teknoloji dünyasındaki alışılmış pozisyonlardan biraz farklı olmasıyla dikkat çekti. Şirket, "iCup Supply Specialist" pozisyonu için çalışabilecek birini arıyor.

Apple’dan Şaşırtan İş İlanı: 'iCup Elemanı' Aranıyor! İşte Yapacağı İş
Deniz Şen Deniz Şen /

Apple denince akla genellikle iPhone, Mac, yapay zeka ve yeni teknolojiler geliyor ancak şirketin dev kampüslerinin günlük işleyişinde çok daha farklı görevler de bulunuyor. Son ortaya çıkan iş ilanı da bunun ilginç örneklerinden biri oldu

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"iCup" adıyla paylaşılan pozisyon, Apple çalışanlarının mola alanlarında kullandığı kahve makinelerinin düzenli şekilde çalışmasını sağlamak üzerine kurulu.

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Apple’dan Şaşırtan İş İlanı: 'iCup Elemanı' Aranıyor! İşte Yapacağı İş
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Peki Apple'ın aradığı iCup çalışanı ne iş yapacak?

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Apple'ın ilanındaki "iCup Supply Specialist" pozisyonunun temel görevi, şirket çalışanlarının taze kahveye erişebilmesini sağlamak. Bunun için Apple'ın farklı lokasyonlarında bulunan kahve makinelerinin düzenli olarak kontrol edilmesi gerekiyor. Görev kapsamında makinelerin temizlenmesi, dezenfekte edilmesi ve kahve çekirdekleri gibi malzemelerin yenilenmesi bulunuyor. Yani pozisyon, klasik bir ofis işinden ziyade Apple'ın kampüslerindeki günlük operasyonların sorunsuz ilerlemesine yardımcı olan saha görevlerinden biri.

İş ilanındaki en dikkat çekici detaylardan biri ise sorumluluğun kapsamı. Apple, bu pozisyondaki çalışanın 90'a kadar kahve makinesini yönetebileceğini belirtiyor.

iCup ismi yıllardır kullanılıyor.

İlanın internette bu kadar dikkat çekmesinin temel nedenlerinden biri ise "iCup" ismi. Apple'ın "iCup" adını kahve operasyonları için 2014'ten bu yana kullandığı belirtiliyor.

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