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Netflix, 1000 Çalışanını Kovuyor! İşte Nedeni

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Netflix'in farklı departmanlardan 1000 kişiyi kovacağı açıklandı. Bu sayı, firmanın küresel iş gücünün %6'sına denk geliyor.

Netflix, 1000 Çalışanını Kovuyor! İşte Nedeni
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en popüler film ve dizi platformu konumunda bulunan Netflix de teknoloji dünyasında devam eden toplu işten çıkarma akımına katıldı. Firmanın, şirket genelinde yaklaşık 1.000 kişiyi kapsayacak şekilde çalışan sayısının yüzde 6 oranında azaltacağı duyuruldu.

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Şirket yetkilileri, bu hamlenin özellikle ürün, teknoloji, hukuk ve insan kaynakları departmanlarını doğrudan etkileyeceğini teyit etti. Yapılan resmi açıklamada, şirketin yüksek etki yaratan alanlara agresif bir şekilde yatırım yapmaya devam edeceği ve tüm yıl beklentilerine tam gaz devam ettiği vurgulandı.

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Netflix, 1000 Çalışanını Kovuyor! İşte Nedeni
netfli

Maliyetleri azaltma ve kaynakların doğru yönetilmesi gerekliliği nedeniyle bu karar alınmış

netfli

Şirketin CEO’ları Ted Sarandos ve Greg Peters’ın personele ilettiği iç yazışmada belirttiği üzere bu kararın arkasında dünya genelindeki eğlence misyonuna ulaşmak için kaynakların ve önceliklerin disiplinli bir şekilde yönetilmesi gerekliliği yatıyor. Yani maliyetleri azaltmak amacıyla 1000 kişiyle yolların ayrılmasına karar verilmiş.

Bu köklü işten çıkarma dalgası, Netflix’in Warner Bros. Discovery’nin stüdyo ve akış varlıklarını ele geçirmek için Paramount Skydance ile girdiği ve kaybettiği çetin ihale savaşının hemen ardından geldi. Şirket, Warner Bros.’un HBO, oyun bölümleri, TV ağları ve geniş stüdyo varlıklarında büyük bir potansiyel görüyordu ancak bu gerçekleşmedi ve Warner Bros. Paramount’a kaldı.

Abone başına düşen geliri artırmak için uzun süredir çeşitli stratejiler izleyen Netflix; abonelik fiyatlarını artırmış, reklam destekli katmanını genişletmiş ve canlı etkinlikler, spor, oyun ile çocuk programlarına yönelmişti. Bunun yanı sıra, yapay zeka destekli arama özellikleri, mobil uygulama tasarımları ve video podcast yatırımlarıyla dikkat çeken şirket, 2025 yılında toplam 45,2 milyar dolar gelir bildirirken reklam gelirlerinin de 1,5 milyar doların üzerine çıktığını açıklamıştı.

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