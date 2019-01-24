Yeni ortaya çıkan bir bilgiye göre Apple, Samsung'un batarya geliştirmeden sorumlu başkan yardımcısını işe alarak kendi bataryalarını geliştirmenin ilk adımlarını attı.

Cupertino merkezli teknoloji şirketi Apple, dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden biri olmasına karşın iPhone’larda kullanılan donanım bileşenlerinden yalnızca birini (işlemci) kendisi geliştiriyor. Bu durum şirketi hem maliyet konularında hem de ürün geliştirme konularında dezavantajlı konuma düşürüyor.

Bloomberg tarafından aktarılan bilgiye göre Apple, 2015 yılından bu yana Samsung SDI’da lityum bataryalar ve yeni nesil pil teknolojileri konusunda kıdemli başkan yardımcısı olarak görev yapan Soonho Ahn’ı işe alarak global batarya geliştirme müdürü pozisyonuna getirdi. Bu gelişme, Apple’ın kendi bataryalarını geliştirmeyi planladığını gösteriyor.

Apple şu ana kadar RAM çipi, ekran, batarya gibi konularda Samsung ile iş birliği gerçekleştiriyordu. Apple’ın akıllı telefon endüstrisindeki en büyük rakibinin Samsung olduğunu düşünürsek bu iş birliğinin şirket için pek de olumlu bir durum olduğunu söyleyemeyiz. Zira iPhone fiyatları, bu durumun en net göstergesi.

Geçtiğimiz dönemde ortaya çıkan bazı raporlar Apple’ın direkt olarak madencilerden kobalt tedarik etmek için bir takım görüşmeler gerçekleştirdiğini ortaya çıkarmıştı. Kobalt söylentilerine ek olarak Apple’ın batarya geliştirme bölümü için Samsung’dan iddialı bir transfer gerçekleştirmesi, şirketin kendi bataryasını üreteceği iddialarını güçlendiriyor.

Apple yalnızca kendi bataryalarını değil, kendi ekranlarını da geliştirmeyi planlıyor. Ortaya çıkan bazı raporlara göre şirket, gelecek nesil iPhone’larda Samsung OLED ekranlar yerine kendi ürettiği MicroLED ekranları kullanacak. Şu ana kadar piyasaya çıkan tüm OLED ekranlı iPhone’larda Samsung ekranlar kullanılıyordu.