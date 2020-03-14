ABD'li teknoloji devi Apple, bugün yaptığı duyuruda Corona virüsü nedeniyle Büyük Çin hariç dünya genelindeki tüm mağazalarını kapatma kararı aldığını açıkladı. Şirket, mağazalarının 27 Mart'a kadar kapanacağını belirtti.

2019 yılının aralık ayında ilk olarak Çin’in Wuhan kentinde görülen ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan Corona virüsü, birçok sektörü etkilemiş durumda. Virüsün yayılmasını engellemek için sektörlerin merakla beklediği etkinliklerin birçoğundan iptal haberi geldi.

Bununla birlikte virüs, birçok şirketin de özellikle Çin’de mağazalarını kapatmalarına neden oldu. Virüsün ilk aylarında Starbucks ve Apple başta olmak üzere birçok dev şirket Çin’deki faaliyetlerini belirli bir süre durdurdu. Çin’de hayat biraz normale dönmeye başlamışken virüsün merkezi Avrupa’ya kayınca bu kez daha farklı önlemler karşımıza çıktı.

Apple tüm mağazalarını kapatıyor:

Apple, dün yaptığı duyuruda her yıl düzenli olarak yapılan WWDC etkinliğini bu sene çevrimiçi bir etkinliğe dönüştürdüğünü açıkladı. Şirket, bu açıklamasından bir gün sonra Büyük Çin hariç tüm dünya genelini kapsayan bir karar aldı. Apple CEO’su Tim Cook, şirketin Corona virüsüne karşı dünya genelinde alacağı önlemi duyurdu.

Tim Cook tarafından yapılan duyuruya göre Apple, 27 Mart 2020 tarihine kadar dünya genelinde bütün mağazalarını kapatma kararı aldı. Şirketin mağazalarını kapatmayacağı tek yerse Hong Kong, Makao ve Tayvan’ı kapsayan Büyük Çin olarak açıklandı.

Apple’ın bu kez kapatmayacağı mağazaları barındıran Büyük Çin bölgesinde daha önce Apple mağazalarının hepsi kapatılmıştı. Bundan neredeyse iki ay önce yapılan bir duyuruyla Apple, 2 Şubat itibarıyla bu bölgedeki mağazalarını kapatacağını açıklamıştı. Büyük Çin bölgesindeki mağazalar düne kadar kapalı durumdaydı.

Tim Cook, yapılan duyuruda Corona virüsünden kurtulmaya çalışan dünyaya yaptıkları katkıdan da ufak bir şekilde bahsetti. Tim Cook, Apple’ın dünya çapındaki mücadeleye bugüne kadar 15 milyon dolarlık bir katkıda bulunduğunu belirtti. Duyuruda kapanacak Apple mağazalarının ne zaman açılacağı konusunda herhangi bir bilgi yer almadı.