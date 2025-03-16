Apple, "Harita" hizmetine yönelik "Surveyour" isimli yepyeni bir uygulama yayımladı. Maalesef herkesin kullanamayacağı bu uygulama, kullanıcının kendi çevresi hakkında bilgi gönderip Apple Haritalar'ın geliştirilmesini sağlayacak.

Apple, geçtiğimiz gün App Store üzerinden tamamen ücretsiz yepyeni bir uygulama yayımladı. “Maps Surveyour” isimli bu uygulama Apple Haritalara yönelik olarak karşımıza çıkıyor. Ancak herkes tarafından kullanılamıyor.

Uygulama, geniş çapta kullanılabilecek şekilde tasarlanmamış. Bunun yerine Apple’ın harita konusunda birlikte çalıştığı partnerleri tarafından kullanılabilir olacakmış. İndirildiğinde kullanıcı direkt olarak ortaklarla ilgili bir sayfaya yönlendiriliyorsunuz.

Apple Haritalar’a katkı sağlamak için kullanılacak

Peki Surveyour uygulaması ne işe yarıyor? Basitçe açıklayacak olursak Apple’ın harita sistemini geliştirmeye yönelik. Kullanıcılar, kendi çevreleri hakkında veriler toplayıp Apple’a gönderecek. Apple da bunları Harita uygulamasına ekleyecek ve çok daha detaylı bir harita deneyimi sunulabilecek.

Kullanıcıların iPhone’larını kullanarak çevrelerinin görüntülerini çekebileceği ve bunların haritalara ekleneceği de aktarılmış. Apple’ın hâlihazırda tıpkı Google gibi harita çıkaran araçlarının dünyanın dört bir yanında dolaştığını belirtelim. Ancak yeni uygulama, araçların girmediği yerler konusunda bilgiler ve görseller sağlayarak uygulamanın geliştirilmesine olanak tanıyacak.