Yapay zekâdan güç alan Siri'nin ertelenmesi Apple'ı iyice karıştırdı. Siri'nin yöneticisi bu durumu "utanç verici" olarak nitelendirirken şirketin pazarlama departmanını sert eleştirdi.

Geçtiğimiz hafta Apple kullanıcıların çok sinirini boza haberler ortaya çıkmıştı. Öyle ki Apple’ın, ilk kez geçen yıl duyurduğu üretken yapay zekâ ile güçlendirilerek çağ atlayacak yeni Siri’yi süresiz olarak erteleyeceği bildirilmişti. Yani istenilen seviyeye kadar sunulmayacaktı.

Hâliyle bu haber, çok büyük tepki çekti ve hâlihazırda yapay zekâ konusunda biraz geride kalan Apple’ın daha da eleştirilmesine yol açtı. Şimdi ise şirket içinde de işlerin pek iyi gitmediği ortaya çıktı.

Bir Apple yöneticisi, Siri’nin ertelenmesini “utanç verici” olarak nitelendirdi

En güvenilir Apple kaynaklarından olan Bloomberg’ün teknoloji tarafının Yönetici Editörü Mark Gurman, şirketin Siri departmanındaki bir toplantıdan bilgiler edindiği bir rapor paylaştı. Bu toplantıda Siri’nin başındaki isim Robby Walker yer alıyordu.

İddiaya göre Walker, Siri’nin ertelenmesini kararını “çirkin” ve “utanç verici” olarak nitelendirdi. Daha da kötüsü, kendisinin bile yeni Siri’nin ne zaman çıkış yapacağını söyleyememesi. Şu anda özelliklerin üçte 2’si %80 seviyesinde çalışıyormuş. Yani yapacakları çok iş var.

Tahminler, yenilenen Siri’nin iOS 19 ile gelebileceği yönündeydi. Ancak Walker bu konuda şüpheli ve ne zaman yayımlanacağını bilmiyor. Bu da daha da ileriye sarkabileceği anlamına geliyor. Apple’ın iOS 19 ile çıkarma hedefini gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceği çok büyük merak konusu.

Pazarlama departmanını da eleştirdi

Son olarak Walker’ın Apple içinde de çatışmalar olduğunu gösteren açıklaması var. Walker’a göre Siri’nin hazır olmadan özelliklerinin insanlara gösterilmesi durumu daha da kötüleştirdi. Siri yöneticisi, bunun için şirketin pazarlama departmanını eleştirdi.