Apple, iOS 18 ile Takvim uygulamasına Hatırlatıcılar’ı entegre etti. Kullanıcılar artık planlanmış hatırlatmalarını doğrudan Takvim’de görebilecek.

Apple, iOS 18 ile Takvim uygulamasında önemli bir değişiklik yaptı. Daha önce ayrı çalışan Hatırlatıcılar uygulaması, artık doğrudan Takvim’e entegre edildi.

iOS 18, Apple Takvim ve Hatırlatıcılar uygulamalarını birleştirdi. Gelen bu yenilik ile birkikte kullanıcılar günlük planlarını tek bir ekranda görüntüleyebilecekler. İşte detaylar!

Takvim ve Hatırlatıcılar tek ekranda birleşti

Apple’ın iPhone’daki Takvim ve Hatırlatıcılar uygulamaları, iOS 18’e kadar birbirinden bağımsız olarak çalışıyordu. Yeni güncelleme ile Hatırlatıcılar’ın temel işlevleri doğrudan Takvim’e dahil edildi. Böylece planlanmış hatırlatmalar takvim etkinlikleriyle birlikte listelenerek kullanıcıya tam bir günlük görünüm sunuyor.

Yeni gelen bu özellik günlük işleri ve toplantıları tek bir ekranda takip etmek isteyen kullanıcılar için pratik bir çözüm sağlıyor olacak. Önceden ayrı ayrı açılması gereken iki uygulama artık tek bir noktada birleşerek zaman yönetimini kolaylaştırıyor olacak.

Yeni entegrasyon bazı kısıtlamalarla geliyor. Takvim uygulaması içinde yalnızca belirli bir Hatırlatıcı listesini gösterme seçeneği bulunmuyor. Kullanıcılar, ya tüm hatırlatmaları aynı anda görebiliyor ya da bu özelliği tamamen kapatmak zorunda kalıyor. Buna rağmen Hatırlatıcılar ve Takvim’in bir araya getirilmesi, iOS kullanıcıları için önemli bir değişiklik olarak öne çıkıyor.