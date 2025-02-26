Apple Beklenen RAM Artışını iPhone 17 Pro ile Yapacak

Apple'ın bu yılın Eylül ayında tanıtacağı yeni iPhone 17 serisinin amiral gemisi modeli iPhone 17 Pro, iddialara göre 12 GB RAM ile gelecek.

Apple’ın bu yılın Eylül ayında tanıtması beklenen iPhone 17 serisinin en güçlü üyesi iPhone 17 Pro ile ilgili sızıntılar hız kesmeden devam ediyor.

Ortaya çıkan yeni bir iddiaya göre hem iPhone 17 Pro hem de iPhone 17 Pro Max, 12 GB RAM ile gelecek. BGR analisti Jeff Pu tarafından aktarılan bilgiye göre Apple, telefonun yapay zekâ özelliklerini güçlendirmek için RAM kapasitesini artıracak.

Daha önce ünlü analist Ming-Chi Kuo da aynı konuya değinmiş fakat yalnızca iPhone 17 Pro Max’in bu RAM artışına sahip olacağını söylemişti.

iPhone 17 Pro serisi 12 GB RAM ile gelecek

Apple, yapay zekâ uygulamaları için en az 8 GB RAM’in yeterli olduğunu açıklasa da, ilerleyen dönemde bu standart elbette değişecek. Örneğin yeni Mac serilerinin en az 16 GB RAM ile gelmesi, gelecekte daha güçlü yapay zekâ destekli özelliklerin yolda olduğunun sinyallerini veriyor.

Keza Apple Intelligence ile ilgili bundan sonraki asıl büyük değişimin iOS 19 ile yaşanacağı düşünülüyor.

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