Apple geride bıraktığımız yılı pek de iyi geçiremese de CEO Tim Cook maaşına zam yapmaktan kendini alıkoymadı.

Apple, 2024 mali yılında zorlu bir dönemeçten geçmesine rağmen CEO Tim Cook’un maaşı ve toplam gelirinde dikkat çeken bir artış yaşandı.

Tim Cook, 3 milyon dolarlık baz maaşına ek olarak ikramiyeler ve diğer tazminatlarla birlikte geride bıraktığımız yılda toplam 74,6 milyon dolar kazandı. Dahası bu rakam, zorlu süreçlerden geçen şirketin durumuna rağmen bir önceki yıla göre %18'lik bir artış anlamına geliyor.

Tim Cook maaşına %18 zam yaptı

Tim Cook’un gelir kalemleri arasında 58,1 milyon dolarlık hisse senedi ödülü, 12 milyon dolarlık hisse senedi dışı teşvik ödemesi ve 1,5 milyon dolarlık diğer tazminatlar bulunuyor. Apple, Tim Cook’un hisse senedi ödülünün hedef değerini de 40 milyon dolardan 50 milyon dolara yükseltti. Bu hamle, Tim Cook’un maaşını diğer teknoloji devleri CEO’larının seviyesine yaklaştırılması gerekmesi nedeniyle gerçekleştirildi.

Apple, geçtiğimiz yıl Vision Pro'yu tanıtarak teknoloji dünyasında yenilikçi bir hamleye imza atsa da ürünün fiyatı ne yazık ki başarısını gölgeledi. Şirket ayrıca yapay zekâ girişimi Apple Intelligence’ı duyurdu. Tabii bu girişim de Samsung ve Google gibi rakiplerin sunduğu yapay zekâ çözümlerine kıyasla gölgede kaldı.

Apple bu süreçte 295 milyar dolarlık gelir elde etti. Bu rakam, bir önceki yıla göre önemli oranda düşük kaldı. Şirketin net kârı da 97 milyar dolardan 93,74 milyar dolara geriledi.