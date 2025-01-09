iPhone'larda etkinlik düzenlemeyi kolaylaştıracak Apple Invites uygulamasının detayları, iOS 18.3 beta sürümünde ortaya çıktı.

Apple, iOS 18.3 beta sürümünde, kullanıcıların toplantı ve etkinlik düzenlemelerini daha kolay hale getirecek yeni bir "Invites" uygulaması üzerinde çalıştığını gösteren ipuçları sundu. Yeni uygulamanın, Apple’ın takvim yönetimi ve grup organizasyonu özelliklerini bir araya getirebileceği belirtiliyor.

iOS 18.3, Apple’ın iPhone için gerçekleştirdiği en büyük yazılım güncellemelerinden biri olarak öne çıkıyor. Özelleştirilebilir ana ekranlar ve Apple Intelligence gibi yeniliklerle dikkat çeken bu güncellemenin ardından şimdi de Apple Invites'ın (Apple Davet) geliştirilmesi gündemde.

iPhone kullanıcılarına etkinlik yönetiminde yeni bir kolaylık

Son iOS 18.3 beta sürümünde, Apple Invites uygulamasının kodlarının yer aldığı görüldü. Apple Invites uygulamasının iPhone kullanıcılarının etkinlik ve toplantıları daha kolay organize edebilmesine olanak tanıyacağı düşünülüyor. Uygulama takvim uygulamasıyla entegre bir şekilde çalışabileceği gibi, bağımsız bir uygulama olarak da kullanılabilir. Apple Invites’in, kullanıcıların etkinlik ve toplantı düzenlemelerinde pratik bir çözüm sunmak amacıyla geliştirildiği öngörülüyor.

Apple Invites uygulamasının iCloud üzerinden de erişilebilir olması bekleniyor. iPhone 16 ve 15 Pro modellerinde sunulan Apple Intelligence özelliklerinin, bu uygulamanın daha verimli çalışmasına katkı sağlaması mümkün. Henüz resmi olarak duyurulmamış olan Apple Invites, önümüzdeki iOS sürümleriyle birlikte daha fazla detayla birlikte tanıtılabilir.