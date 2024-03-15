Apple CEO'su Tim Cook, Çin'de iPhone taleplerinde düşüş yaşanacağını bilip bunu yatırımcılara söylememekle suçlanıyordu. Teknoloji devi, bu davayı sonuçlandırmak için büyük bir miktarı ödemeyi kabul etti.

Apple’ın başı, son birkaç yıldır CEO Tim Cook’a yatırımcılar tarafından yöneltilen suçlamalarla ağrıyordu. Yatırımcılar, yöneticinin kendilerini bir konuda kandırdığını iddia ederek dava etmişti. İddia, Çin pazarındaki iPhone satışlarıyla alakalıydı.

Bugün ise bu dava sonuçlandı. Reuters’ın aktardığına göre Apple, davayı sonuçlandırmak için 490 milyon dolar ödemeyi kabul etti. Şirket, suçlamaların hepsini yalanlıyordu ve yanlış bir şey yapmadığını söylüyordu. Ancak dava dosyalarında, daha fazla masrafa girmemek için anlaşmaya varmayı kabul ettiği ifade edildi. Peki tam olarak ne oldu? Cook’a bu suçlamalar neden yöneltildi?

Cook, 2018’deki bir kazanç çağrısında Türkiye gibi ülkelerde durumun kötü olduğunu belirtmiş ancak listeye Çin’de güçlü olduklarını söylemişti

Bu soruların yanıtını almak için 1 Kasım 2018’e gitmemiz gerekiyor. Cook, 2018’deki bir kazanç çağrısında para birimlerinin değer kaybetmesinden dolayı bazı pazarlarda baskıyla karşı karşıya olduklarını ifade etmişti. Bu pazarlar arasında Türkiye de yer alıyordu. Diğer ülkeler ise Hindistan, Brezilya ve Rusya gibi yerlerdi. Cook, Çin’den ise hiç bahsetmemişti.

CEO, Çin ile ilgili yaptığı açıklamada “Çin’i bu kategoriye koymam. Çin’deki işlerimiz geçen çeyrek çok iyiydi. %16 büyüdük ve bundan çok memnunuz. Özellikle iPhone çok güçlüydü. Diğer kategorilerde de iyiydik.” gibi ifadeler kullanmış ve Çin’de bir sorun yaşamadıklarını belirtmişti.

Birkaç ay sonra Apple, beklenenden düşük gelir elde ettiğini duyurdu

Ancak birkaç ay sonra, Ocak 2019’da şirketin gelirleri açıklandı. Cook, yatırımcılara gönderdiği bir mektupta şirketin 2018’in son çeyrek gelirinin 84 milyar dolar olacağını kaydetti. Bu, beklenen 89-94 milyar dolar civarından aşağıda bir miktardı. En sonunda şirket, 29 Ocak 2019 tarihinde 84,3 milyar dolar gelir bildirdi. Şirketin hisseleri ise 1 Kasım ile 31 Ocak tarihleri arasında %25 düştü.

Gelir düşüşünün Çin’in yavaşlayan ekonomisi ve iPhone satışlarında yaşanan problemlerden kaynaklandığı belirtildi

Cook, açıklamasında Çin’in yavaşlayan ekonomisinin buna neden olduğunu, böyle bir şey beklemediklerini aktardı. Ayrıca şirketin genel gelir düşüşü yaşamasının ana nedeninin Çin’deki iPhone gelirlerinin tahminlerden çok daha az olması olduğunu ifade etti.

Yaşananların ardından bazı yatırımcılar, Cook’u Çin’de yaşanacakları bilmekle ve buna rağmen onlara söylememekle suçladı

Tüm bunların ardından yatırımcılar, Cook’a bu suçlamaları yöneltmeye başladı. Cook’un, Çin’de iPhone talebinde düşüş yaşandığını bildiğini ancak onlara söylemediğini iddia ettiler. Yıllardır devam eden suçlamaların ardından da Apple yarım milyar dolara yaklaşan bu parayı ödemeyi kabul etti.