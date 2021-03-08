Apple'ın yayınladığı iOS 14.4.1 güncellemesi içinde çok önemli bir güvenlik açığı kapatıldı. iOS 14.5 kapalı beta testini yapan Apple’ın iOS 14.4.1, watchOS 7.3.2, iPadOS 14.4.1 ve macOS 11.2.3 güncellemesini yayınlaması gerçekten kritik bir hata olduğunu gösteriyor.

Apple tüm iPhone, iPad ve Mac kullanıcılarının mümkün olan en kısa süre içinde güncellemeyi indirmeyi önerdiği iOS 14.4.1, watchOS 7.3.2, iPadOS 14.4.1 ve macOS 11.2.3 güncellemesi içinde bir güvenlik açığının kapatıldığı bildiriliyor. Apple’a özgü Safari tarayıcısında bulunan bir güvenlik açığı WebKit’in bozulmasına neden oluyor ve cihazınızda istenmeyen bir kodun çalışması sağlanıyor.

Google ve Microsoft güvenlik araştırmacıları tarafından keşfedilen bu güvenlik açığıyla, cihazınızın kötü amaçlı web siteleri üzerinden zararlı bir yazılım çalıştırılabileceği belirtiliyor. Hatta şu ana kadar belki de çalıştırılmış bile olabilir.

Rastgele kod çalıştırma izni

Safari kullanırken hangi siteye girdiğiniz ya da hangi izinleri verdiğiniz bu noktada çok önemli. Rastgele kod çalıştırma izni gibi bir izin verdiyseniz güvenlik açığı nedeniyle cihazınıza bir sızma işlemi söz konusu olabilir. Dünyanın en güvenilir işletim sistemlerinden biri olarak görülen iOS cihazlarda böyle bir durum nasıl yaşandı elbette şu an pek bilinmiyor.

Apple söz konusu güncellemeleri en kısa sürede yapmanızı ve sisteminizi güvenli hale getirmenizi öneriyor. Uzun zamandır ilk defa tüm işletim sistemlerine aynı anda yazılım güncellemesi yayınlayan Apple’ın yeni bir krizden uzak durmak istediği şimdilik kesin gibi.

Apple cihazlarınızı güncellemek için;