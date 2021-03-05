Flash Player Tabanlı Mitoza, iOS, Android ve PC İçin Yayında

2010'lu yılların internet tarayıcısı tabanlı popüler flash oyunu Mitoza, iOS, Android ve PC için yeniden yayınlandı. Yeni nesil grafiklere ve eskisine göre daha fazla seçenek sunan oyun, an itibarıyla ücretsiz olarak indirilebiliyor.

Video oyun sektörünün bu kadar gelişmemiş yıllarda, Mitoza isimli bir oyun vardı. 2011 yılında yayınlanan İnternet tarayıcıları üzerinden oynanabilen Flash Player tabanlı bu oyunda bir tohumla ilgili kendinize göre seçenek tercihi yapıyor ve bu tohumla hiç de tahmin edemediğiniz bir sona ulaşıyordunuz. Flash Player'ın kullanımdan kaldırılmasıyla erişilemez hale gelen oyun, şimdi iOS, Android ve PC için yeniden yayınlandı.

Second Maze isimli geliştirici tarafından yeniden piyasaya sürülen Mitoza, artık eski sürümünden çok daha gelişmiş bir yapıya sahip. Bu bağlamda yeni nesil grafikler kullanan geliştiriciler, seçim tabanlı oyuna çok daha fazla seçenek eklemiş durumdalar. Haliyle oyunu indirip açmak isterseniz, bunun önceki Mitoza olmadığını düşünebilirsiniz. Ancak oyun sadece, görünüş açısından eskisinden farklı.

Mitoza, tüm platformlar için ücretsiz olarak yayınlandı

10 yıllık geçmişinin ardından yeniden aramıza giren Mitoza, iOS, Android ve PC platformunda ücretsiz olarak yayınlanmış durumda. Oyunun PC için belirlenen sistem gereksinimleri, herhangi bir bilgisayarın bu oyunu oynatabileceği türden. Bu arada, oyunun PC sürümünün hem Windows hem de macOS'ta oynanabileceğini belirtelim.

Eğer sizler de Mitoza'yı yeniden oynamak ya da bu oyunla tanışmak isterseniz, buradaki bağlantıyı kullanarak Android, buradaki bağlantıyı kullanarak iOS, buradaki bağlantıyı kullanarak da PC sürümüne Steam üzerinden ulaşabilirsiniz.

Mitoza için hazırlanan tanıtım videosu