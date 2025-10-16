Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Ürün

Apple, Türkiye'deki Tüm iPad Fiyatlarına Zam Yaptı

Apple, Türkiye'de sattığı tüm iPad fiyatlarına zam yaptı. M5 işlemcili yeni iPad Pro, zaten M4 işlemcili iPad Pro'dan daha pahalıya satışa sunuldu. Ancak diğer modellere de zam yapıldı. İşte güncel iPad fiyatları...

Apple, Türkiye'deki Tüm iPad Fiyatlarına Zam Yaptı
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

ABD merkezli teknoloji devi Apple, dün yayımladığı basın bültenleri ile M5 işlemcisini ve bu işlemciyle çalışacak yepyeni ürünlerini duyurdu. Bu bağlamda; M5 işlemcili iPad Pro, MacBook Pro ve Vision Pro, an itibarıyla ön siparişe açılmış durumda.

Ancak Apple'ın duyurusu, ülkemizdeki tüketicileri olumsuz olarak etkiledi. Çünkü şirket, Türkiye'de sattığı iPad fiyatlarına zam yaptı. M5 işlemcili iPad'ler ise zaten oldukça yüksek fiyatlardan satışa sunulmuştu. Gelin Apple'ın Türkiye'deki iPad fiyatlarına yakından bakalım.

Türkiye'deki iPad fiyatları şu şekilde değişti:

Başlıksız-1

Model Eski Fiyat Yeni Fiyat
iPad Pro 11 inç M4 Wi-Fi 256 GB 49.999 TL Satıştan kaldırıldı
iPad Pro 11 inç M4 Wi-Fi 512 GB 59.999 TL Satıştan kaldırıldı
iPad Pro 11 inç M4 Wi-Fi 1 TB 79.999 TL Satıştan kaldırıldı
iPad Pro 11 inç M4 Wi-Fi 2 TB 99.999 TL Satıştan kaldırıldı
iPad Pro 11 inç M4 Wi-Fi 256 GB + Cellular 59.999 TL Satıştan kaldırıldı
iPad Pro 11 inç M4 Wi-Fi 512 GB + Cellular 69.999 TL Satıştan kaldırıldı
iPad Pro 11 inç M4 Wi-Fi 1 TB + Cellular 89.999 TL Satıştan kaldırıldı
iPad Pro 11 inç M4 Wi-Fi 2 TB + Cellular 109.999 TL Satıştan kaldırıldı
iPad Pro 13 inç M4 Wi-Fi 256 GB 64.999 TL Satıştan kaldırıldı
iPad Pro 13 inç M4 Wi-Fi 512 GB 74.499 TL Satıştan kaldırıldı
iPad Pro 13 inç M4 Wi-Fi 1024 GB 94.999 TL Satıştan kaldırıldı
iPad Pro 13 inç M4 Wi-Fi 2048 GB 114.999 TL Satıştan kaldırıldı
iPad Pro 13 inç M4 Wi-Fi 256 GB + Cellular 74.999 TL Satıştan kaldırıldı
iPad Pro 13 inç M4 Wi-Fi 512 GB + Cellular 84.999 TL Satıştan kaldırıldı
iPad Pro 13 inç M4 Wi-Fi 1024 GB + Cellular 104.999 TL Satıştan kaldırıldı
iPad Pro 13 inç M4 Wi-Fi 2048 GB + Cellular 124.999 TL Satıştan kaldırıldı
iPad Air M3 Wi-Fi 128 GB (11 inç) 29.999 TL 34.999 TL
iPad Air M3 Wi-Fi 256 GB (11 inç) 34.999 TL 40.999 TL
iPad Air M3 Wi-Fi 512 GB (11 inç) 44.999 TL 52.999 TL
iPad Air M3 Wi-Fi 1024 GB (11 inç) 54.999 TL 64.999 TL
iPad Air M3 Wi-Fi 128 GB (11 inç) + Cellular 37.499 TL 43.999 TL
iPad Air M3 Wi-Fi 256 GB (11 inç) + Cellular 42.499 TL 49.999 TL
iPad Air M3 Wi-Fi 512 GB (11 inç) + Cellular 52.499 TL 61.999 TL
iPad Air M3 Wi-Fi 1024 GB (11 inç) + Cellular 62.499 TL 73.999 TL
iPad Air M3 Wi-Fi 128 GB (13 inç) 39.999 TL 45.999 TL
iPad Air M3 Wi-Fi 256 GB (13 inç) 44.999 TL 51.999 TL
iPad Air M3 Wi-Fi 512 GB (13 inç) 54.999 TL 63.999 TL
iPad Air M3 Wi-Fi 1024 GB (13 inç) 64.999 TL 75.999 TL
iPad Air M3 Wi-Fi 128 GB (13 inç) + Cellular 47.499 TL 54.999 TL
iPad Air M3 Wi-Fi 256 GB (13 inç) + Cellular 52.499 TL 60.999 TL
iPad Air M3 Wi-Fi 512 GB (13 inç) + Cellular 62.499 TL 72.999 TL
iPad Air M3 Wi-Fi 1024 GB (13 inç) + Cellular 72.499 TL 84.999 TL
iPad A16 Wi-Fi 128 GB 16.999 TL 19.999 TL
iPad A16 Wi-Fi 256 GB 21.999 TL 25.999 TL
iPad A16 Wi-Fi 512 GB 31.999 TL 37.999 TL
iPad A16 Wi-Fi 128 GB + Cellular 24.499 TL 28.999 TL
iPad A16 Wi-Fi 256 GB + Cellular 29.499 TL 34.999 TL
iPad A16 Wi-Fi 512 GB + Cellular 39.499 TL 46.999 TL
iPad mini A17 Pro Wi-Fi 128 GB 24.999 TL 29.999 TL
iPad mini A17 Pro Wi-Fi 256 GB 29.999 TL 35.999 TL
iPad mini A17 Pro Wi-Fi 512 GB 39.999 TL 47.999 TL
iPad mini A17 Pro Wi-Fi 128 GB + Cellular 32.499 TL 38.999 TL
iPad mini A17 Pro Wi-Fi 256 GB + Cellular 37.499 TL 44.999 TL
iPad mini A17 Pro Wi-Fi 512 GB + Cellular 47.499 TL 56.999 TL

Yukarıdaki tabloda da görebileceğiniz üzere Apple, Türkiye'de hâlihazırda satılmakta olan iPad mini, iPad ve iPad Air modellerine zam yaptı. Ayrıca M4 işlemcili iPad Pro'nun satışları da durduruldu. Ancak burada şöyle bir detay var; M4 işlemcili iPad Pro'nun başlangıç fiyatı 49.999 TL'ydi. Bu tutar, M5 işlemcili iPad Pro'da 59.999 TL'ye kadar yükselmiş durumda.

M5 işlemcili iPad Pro özellikleri ve fiyatı için:

M5 iPad Pro Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Türkiye Fiyatı M5 iPad Pro Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Türkiye Fiyatı
Apple, M5 İşlemcili Yeni Vision Pro'yu Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! Apple, M5 İşlemcili Yeni Vision Pro'yu Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı!
Apple'ın "Yapay Zekâ Canavarı" Yeni İşlemcisi M5 Duyuruldu: İşte Özellikleri Apple'ın "Yapay Zekâ Canavarı" Yeni İşlemcisi M5 Duyuruldu: İşte Özellikleri
M5 MacBook Pro Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Dudak Uçuklatan Türkiye Fiyatı! M5 MacBook Pro Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Dudak Uçuklatan Türkiye Fiyatı!
Apple Ipad

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Elektrikli Toyota C-HR Tanıtıldı: Bu Menzille Çok Satar!

Elektrikli Toyota C-HR Tanıtıldı: Bu Menzille Çok Satar!

iOS 26.1'in Üçüncü Beta Sürümü Çıktı: iPhone'lara Gelecek Yenilikler!

iOS 26.1'in Üçüncü Beta Sürümü Çıktı: iPhone'lara Gelecek Yenilikler!

Ekim 2025 Volkswagen Kampanyaları: Taigo ve T-Cross İsteyen Koşsun!

Ekim 2025 Volkswagen Kampanyaları: Taigo ve T-Cross İsteyen Koşsun!

Çıktığı Dönem Modüler Yapısıyla Eleştirilerin Odağı Olan LG G5’in Bugün Kulaklara Şaka Gibi Gelen Özellikleri

Çıktığı Dönem Modüler Yapısıyla Eleştirilerin Odağı Olan LG G5’in Bugün Kulaklara Şaka Gibi Gelen Özellikleri

Kore'de Binlerce Tesla, Batarya Sorunu Yüzünden Kullanılamaz Hâle Geldi

Kore'de Binlerce Tesla, Batarya Sorunu Yüzünden Kullanılamaz Hâle Geldi

[9-13 Ekim] Bu Hafta Sonu 2.500 TL Değerinde 4 Oyun Steam'de Ücretsiz

[9-13 Ekim] Bu Hafta Sonu 2.500 TL Değerinde 4 Oyun Steam'de Ücretsiz

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim