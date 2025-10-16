Apple, Türkiye'deki Tüm iPad Fiyatlarına Zam Yaptı

Apple, Türkiye'de sattığı tüm iPad fiyatlarına zam yaptı. M5 işlemcili yeni iPad Pro, zaten M4 işlemcili iPad Pro'dan daha pahalıya satışa sunuldu. Ancak diğer modellere de zam yapıldı. İşte güncel iPad fiyatları...

ABD merkezli teknoloji devi Apple, dün yayımladığı basın bültenleri ile M5 işlemcisini ve bu işlemciyle çalışacak yepyeni ürünlerini duyurdu. Bu bağlamda; M5 işlemcili iPad Pro, MacBook Pro ve Vision Pro, an itibarıyla ön siparişe açılmış durumda.

Ancak Apple'ın duyurusu, ülkemizdeki tüketicileri olumsuz olarak etkiledi. Çünkü şirket, Türkiye'de sattığı iPad fiyatlarına zam yaptı. M5 işlemcili iPad'ler ise zaten oldukça yüksek fiyatlardan satışa sunulmuştu. Gelin Apple'ın Türkiye'deki iPad fiyatlarına yakından bakalım.

Türkiye'deki iPad fiyatları şu şekilde değişti:

Model Eski Fiyat Yeni Fiyat iPad Pro 11 inç M4 Wi-Fi 256 GB 49.999 TL Satıştan kaldırıldı iPad Pro 11 inç M4 Wi-Fi 512 GB 59.999 TL Satıştan kaldırıldı iPad Pro 11 inç M4 Wi-Fi 1 TB 79.999 TL Satıştan kaldırıldı iPad Pro 11 inç M4 Wi-Fi 2 TB 99.999 TL Satıştan kaldırıldı iPad Pro 11 inç M4 Wi-Fi 256 GB + Cellular 59.999 TL Satıştan kaldırıldı iPad Pro 11 inç M4 Wi-Fi 512 GB + Cellular 69.999 TL Satıştan kaldırıldı iPad Pro 11 inç M4 Wi-Fi 1 TB + Cellular 89.999 TL Satıştan kaldırıldı iPad Pro 11 inç M4 Wi-Fi 2 TB + Cellular 109.999 TL Satıştan kaldırıldı iPad Pro 13 inç M4 Wi-Fi 256 GB 64.999 TL Satıştan kaldırıldı iPad Pro 13 inç M4 Wi-Fi 512 GB 74.499 TL Satıştan kaldırıldı iPad Pro 13 inç M4 Wi-Fi 1024 GB 94.999 TL Satıştan kaldırıldı iPad Pro 13 inç M4 Wi-Fi 2048 GB 114.999 TL Satıştan kaldırıldı iPad Pro 13 inç M4 Wi-Fi 256 GB + Cellular 74.999 TL Satıştan kaldırıldı iPad Pro 13 inç M4 Wi-Fi 512 GB + Cellular 84.999 TL Satıştan kaldırıldı iPad Pro 13 inç M4 Wi-Fi 1024 GB + Cellular 104.999 TL Satıştan kaldırıldı iPad Pro 13 inç M4 Wi-Fi 2048 GB + Cellular 124.999 TL Satıştan kaldırıldı iPad Air M3 Wi-Fi 128 GB (11 inç) 29.999 TL 34.999 TL iPad Air M3 Wi-Fi 256 GB (11 inç) 34.999 TL 40.999 TL iPad Air M3 Wi-Fi 512 GB (11 inç) 44.999 TL 52.999 TL iPad Air M3 Wi-Fi 1024 GB (11 inç) 54.999 TL 64.999 TL iPad Air M3 Wi-Fi 128 GB (11 inç) + Cellular 37.499 TL 43.999 TL iPad Air M3 Wi-Fi 256 GB (11 inç) + Cellular 42.499 TL 49.999 TL iPad Air M3 Wi-Fi 512 GB (11 inç) + Cellular 52.499 TL 61.999 TL iPad Air M3 Wi-Fi 1024 GB (11 inç) + Cellular 62.499 TL 73.999 TL iPad Air M3 Wi-Fi 128 GB (13 inç) 39.999 TL 45.999 TL iPad Air M3 Wi-Fi 256 GB (13 inç) 44.999 TL 51.999 TL iPad Air M3 Wi-Fi 512 GB (13 inç) 54.999 TL 63.999 TL iPad Air M3 Wi-Fi 1024 GB (13 inç) 64.999 TL 75.999 TL iPad Air M3 Wi-Fi 128 GB (13 inç) + Cellular 47.499 TL 54.999 TL iPad Air M3 Wi-Fi 256 GB (13 inç) + Cellular 52.499 TL 60.999 TL iPad Air M3 Wi-Fi 512 GB (13 inç) + Cellular 62.499 TL 72.999 TL iPad Air M3 Wi-Fi 1024 GB (13 inç) + Cellular 72.499 TL 84.999 TL iPad A16 Wi-Fi 128 GB 16.999 TL 19.999 TL iPad A16 Wi-Fi 256 GB 21.999 TL 25.999 TL iPad A16 Wi-Fi 512 GB 31.999 TL 37.999 TL iPad A16 Wi-Fi 128 GB + Cellular 24.499 TL 28.999 TL iPad A16 Wi-Fi 256 GB + Cellular 29.499 TL 34.999 TL iPad A16 Wi-Fi 512 GB + Cellular 39.499 TL 46.999 TL iPad mini A17 Pro Wi-Fi 128 GB 24.999 TL 29.999 TL iPad mini A17 Pro Wi-Fi 256 GB 29.999 TL 35.999 TL iPad mini A17 Pro Wi-Fi 512 GB 39.999 TL 47.999 TL iPad mini A17 Pro Wi-Fi 128 GB + Cellular 32.499 TL 38.999 TL iPad mini A17 Pro Wi-Fi 256 GB + Cellular 37.499 TL 44.999 TL iPad mini A17 Pro Wi-Fi 512 GB + Cellular 47.499 TL 56.999 TL

Yukarıdaki tabloda da görebileceğiniz üzere Apple, Türkiye'de hâlihazırda satılmakta olan iPad mini, iPad ve iPad Air modellerine zam yaptı. Ayrıca M4 işlemcili iPad Pro'nun satışları da durduruldu. Ancak burada şöyle bir detay var; M4 işlemcili iPad Pro'nun başlangıç fiyatı 49.999 TL'ydi. Bu tutar, M5 işlemcili iPad Pro'da 59.999 TL'ye kadar yükselmiş durumda.

