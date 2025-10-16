Apple, Türkiye'deki Tüm iPad Fiyatlarına Zam Yaptı

ABD merkezli teknoloji devi Apple, dün yayımladığı basın bültenleri ile M5 işlemcisini ve bu işlemciyle çalışacak yepyeni ürünlerini duyurdu. Bu bağlamda; M5 işlemcili iPad Pro, MacBook Pro ve Vision Pro, an itibarıyla ön siparişe açılmış durumda.
Ancak Apple'ın duyurusu, ülkemizdeki tüketicileri olumsuz olarak etkiledi. Çünkü şirket, Türkiye'de sattığı iPad fiyatlarına zam yaptı. M5 işlemcili iPad'ler ise zaten oldukça yüksek fiyatlardan satışa sunulmuştu. Gelin Apple'ın Türkiye'deki iPad fiyatlarına yakından bakalım.
Türkiye'deki iPad fiyatları şu şekilde değişti:
|Model
|Eski Fiyat
|Yeni Fiyat
|iPad Pro 11 inç M4 Wi-Fi 256 GB
|49.999 TL
|Satıştan kaldırıldı
|iPad Pro 11 inç M4 Wi-Fi 512 GB
|59.999 TL
|Satıştan kaldırıldı
|iPad Pro 11 inç M4 Wi-Fi 1 TB
|79.999 TL
|Satıştan kaldırıldı
|iPad Pro 11 inç M4 Wi-Fi 2 TB
|99.999 TL
|Satıştan kaldırıldı
|iPad Pro 11 inç M4 Wi-Fi 256 GB + Cellular
|59.999 TL
|Satıştan kaldırıldı
|iPad Pro 11 inç M4 Wi-Fi 512 GB + Cellular
|69.999 TL
|Satıştan kaldırıldı
|iPad Pro 11 inç M4 Wi-Fi 1 TB + Cellular
|89.999 TL
|Satıştan kaldırıldı
|iPad Pro 11 inç M4 Wi-Fi 2 TB + Cellular
|109.999 TL
|Satıştan kaldırıldı
|iPad Pro 13 inç M4 Wi-Fi 256 GB
|64.999 TL
|Satıştan kaldırıldı
|iPad Pro 13 inç M4 Wi-Fi 512 GB
|74.499 TL
|Satıştan kaldırıldı
|iPad Pro 13 inç M4 Wi-Fi 1024 GB
|94.999 TL
|Satıştan kaldırıldı
|iPad Pro 13 inç M4 Wi-Fi 2048 GB
|114.999 TL
|Satıştan kaldırıldı
|iPad Pro 13 inç M4 Wi-Fi 256 GB + Cellular
|74.999 TL
|Satıştan kaldırıldı
|iPad Pro 13 inç M4 Wi-Fi 512 GB + Cellular
|84.999 TL
|Satıştan kaldırıldı
|iPad Pro 13 inç M4 Wi-Fi 1024 GB + Cellular
|104.999 TL
|Satıştan kaldırıldı
|iPad Pro 13 inç M4 Wi-Fi 2048 GB + Cellular
|124.999 TL
|Satıştan kaldırıldı
|iPad Air M3 Wi-Fi 128 GB (11 inç)
|29.999 TL
|34.999 TL
|iPad Air M3 Wi-Fi 256 GB (11 inç)
|34.999 TL
|40.999 TL
|iPad Air M3 Wi-Fi 512 GB (11 inç)
|44.999 TL
|52.999 TL
|iPad Air M3 Wi-Fi 1024 GB (11 inç)
|54.999 TL
|64.999 TL
|iPad Air M3 Wi-Fi 128 GB (11 inç) + Cellular
|37.499 TL
|43.999 TL
|iPad Air M3 Wi-Fi 256 GB (11 inç) + Cellular
|42.499 TL
|49.999 TL
|iPad Air M3 Wi-Fi 512 GB (11 inç) + Cellular
|52.499 TL
|61.999 TL
|iPad Air M3 Wi-Fi 1024 GB (11 inç) + Cellular
|62.499 TL
|73.999 TL
|iPad Air M3 Wi-Fi 128 GB (13 inç)
|39.999 TL
|45.999 TL
|iPad Air M3 Wi-Fi 256 GB (13 inç)
|44.999 TL
|51.999 TL
|iPad Air M3 Wi-Fi 512 GB (13 inç)
|54.999 TL
|63.999 TL
|iPad Air M3 Wi-Fi 1024 GB (13 inç)
|64.999 TL
|75.999 TL
|iPad Air M3 Wi-Fi 128 GB (13 inç) + Cellular
|47.499 TL
|54.999 TL
|iPad Air M3 Wi-Fi 256 GB (13 inç) + Cellular
|52.499 TL
|60.999 TL
|iPad Air M3 Wi-Fi 512 GB (13 inç) + Cellular
|62.499 TL
|72.999 TL
|iPad Air M3 Wi-Fi 1024 GB (13 inç) + Cellular
|72.499 TL
|84.999 TL
|iPad A16 Wi-Fi 128 GB
|16.999 TL
|19.999 TL
|iPad A16 Wi-Fi 256 GB
|21.999 TL
|25.999 TL
|iPad A16 Wi-Fi 512 GB
|31.999 TL
|37.999 TL
|iPad A16 Wi-Fi 128 GB + Cellular
|24.499 TL
|28.999 TL
|iPad A16 Wi-Fi 256 GB + Cellular
|29.499 TL
|34.999 TL
|iPad A16 Wi-Fi 512 GB + Cellular
|39.499 TL
|46.999 TL
|iPad mini A17 Pro Wi-Fi 128 GB
|24.999 TL
|29.999 TL
|iPad mini A17 Pro Wi-Fi 256 GB
|29.999 TL
|35.999 TL
|iPad mini A17 Pro Wi-Fi 512 GB
|39.999 TL
|47.999 TL
|iPad mini A17 Pro Wi-Fi 128 GB + Cellular
|32.499 TL
|38.999 TL
|iPad mini A17 Pro Wi-Fi 256 GB + Cellular
|37.499 TL
|44.999 TL
|iPad mini A17 Pro Wi-Fi 512 GB + Cellular
|47.499 TL
|56.999 TL
Yukarıdaki tabloda da görebileceğiniz üzere Apple, Türkiye'de hâlihazırda satılmakta olan iPad mini, iPad ve iPad Air modellerine zam yaptı. Ayrıca M4 işlemcili iPad Pro'nun satışları da durduruldu. Ancak burada şöyle bir detay var; M4 işlemcili iPad Pro'nun başlangıç fiyatı 49.999 TL'ydi. Bu tutar, M5 işlemcili iPad Pro'da 59.999 TL'ye kadar yükselmiş durumda.
