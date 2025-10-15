Apple, M5 İşlemcili Yeni Vision Pro'yu Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı!

Apple, teknoloji dünyasını bir kez daha hareketlendiren bir duyuruyla M5 çipe sahip yeni nesil Vision Pro'yu tanıttı. Çok daha güçlü bir işlemci, artırılmış ekran çözünürlüğü, 120Hz yenileme hızı ve konfor odaklı yeni "Dual Knit Band" ile gelen cihaz, karma gerçeklik deneyimini bir üst seviyeye taşımayı hedefliyor. Peki, yeni Vision Pro başka ne gibi yenilikler sunuyor?

ABD merkezli teknoloji devi Apple, bugün yayımladığı basın bültenleri ile önemli duyurular gerçekleştirdi. Şirket, bugüne kadarki en güçlü işlemcisi M5'i duyurdu. Ayrıca bu işlemci ile çalışan yeni MacBook Pro, iPad Pro ve Vision Pro ile tanışma imkânı yakalamış olduk.

Peki Apple Vision Pro'nun yeni versiyonu tüketicilere neler sunacak? Neler değişti, neler aynı kaldı? Gelin hep birlikte M5 işlemcili Vision Pro ile ilgili tüm detaylara yakından bakalım.

M5 işlemciyle performansı arşa çıktı!

Yeni Vision Pro'nun en büyük yeniliği, tahmin edebileceğiniz üzere M5 işlemci. 3 nanometre teknolojisiyle üretilen bu yeni nesil işlemci, 10 çekirdekli bir CPU'ya ev sahipliği yapıyor. Bu sayede uygulamalar ve web tarama deneyimi çok daha akıcı hâle gelirken, donanım hızlandırmalı ışın izleme teknolojisine sahip 10 çekirdekli GPU, özellikle oyun ve profesyonel grafik uygulamalarında çok daha detaylı ışıklandırma ve yansımalar vadediyor.

Apple, M5 çipin içerisindeki 16 çekirdekli Neural Engine sayesinde yapay zekâ performansında da yüzde 50'ye varan bir artış olduğunu belirtiyor. Bu hem sistem genelindeki akıllı özellikleri hem de üçüncü parti uygulamaların yapay zekâ yeteneklerini çok daha ileriye taşıyacak. Apple Vision Pro için artık her zamankinden daha akıllı diyebiliriz.

Yeni ekranıyla daha akıcı bir deneyim sunulacak

M5 işlemcinin getirdiği güç, micro-OLED ekranlara da yansıyor. Apple, yeni modelde yüzde 10 daha fazla piksel işlendiğini ve bu sayede metinlerin ve görüntülerin çok daha keskin göründüğünü açıkladı. Bu, özellikle cihazı uzun süreli çalışmalar için kullanan profesyoneller için önemli bir gelişme.

En heyecan verici yeniliklerden biri ise ekran yenileme hızının 120Hz'ye çıkarılabilmesi. Bu artış, hareketli görüntülerdeki bulanıklığı minimuma indirerek çok daha pürüzsüz ve gerçekçi bir deneyim sunacak. M5 çipin gücüyle beslenen R1 çipi ise kameralardan ve sensörlerden gelen verileri anlık olarak işlemeye devam ederek dış dünyayı gecikmesiz bir şekilde gözlerinizin önüne serecek.

Dual Knit Band ile Apple Vision Pro, daha konforlu olacak

İlk Vision Pro modelinde neredeyse tüm kullanıcıları rahatsız eden ağırlık ve konfor dengesi, Apple'ın yeni modelde odaklandığı bir diğer husus olarak karşımıza çıktı. "Dual Knit Band" adı verilen yeni kafa bandı, çift katmanlı örgü yapısıyla hem yastıklama hem de nefes alabilirlik sunuyor.

Bandın alt kayışına eklenen tungsten ağırlıklar ise cihazın ağırlık merkezini dengeleyerek yüzde daha az baskı hissettiriyor. Ayrıca ayar tekerleği sayesinde bandı kafanıza göre en hassas şekilde ayarlamak mümkün. Üç farklı boyutta sunulan bu yeni bant, uzun süreli kullanımlarda konforu en üst düzeye çıkarmak için tasarlandı. En azından Apple'a göre durum böyle.

Apple Vision Pro, visionOS 26 işletim sistemi ile kullanıcı deneyimini iyileştirecek. Apple'ın karma gerçeklik başlığına gelen yeni özellikler için:

İyileştirmelere rağmen fiyatı değişmedi: Apple Vision Pro, yeni pazarlara da açılmayacak!

Apple, 2023 yılında Vision Pro'nun ilk sürümünü 3.499 dolar karşılığında satışa sunmuştu. M5 işlemciyle çalışan Apple Vision Pro, aynı fiyat etiketiyle tüketicilere ulaşacak. Ayrıca çift örgü bant için 99 dolar, taşıma çantası için de 199 dolar ödeme yapılması gerekecek. Öte yandan; Apple Vision Pro'nun yine küresel pazarlara açılmayacağını belirtelim.