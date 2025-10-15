Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Ürün

Apple, M5 İşlemcili Yeni Vision Pro'yu Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı!

Apple, teknoloji dünyasını bir kez daha hareketlendiren bir duyuruyla M5 çipe sahip yeni nesil Vision Pro'yu tanıttı. Çok daha güçlü bir işlemci, artırılmış ekran çözünürlüğü, 120Hz yenileme hızı ve konfor odaklı yeni "Dual Knit Band" ile gelen cihaz, karma gerçeklik deneyimini bir üst seviyeye taşımayı hedefliyor. Peki, yeni Vision Pro başka ne gibi yenilikler sunuyor?

Apple, M5 İşlemcili Yeni Vision Pro'yu Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı!
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

ABD merkezli teknoloji devi Apple, bugün yayımladığı basın bültenleri ile önemli duyurular gerçekleştirdi. Şirket, bugüne kadarki en güçlü işlemcisi M5'i duyurdu. Ayrıca bu işlemci ile çalışan yeni MacBook Pro, iPad Pro ve Vision Pro ile tanışma imkânı yakalamış olduk.

Peki Apple Vision Pro'nun yeni versiyonu tüketicilere neler sunacak? Neler değişti, neler aynı kaldı? Gelin hep birlikte M5 işlemcili Vision Pro ile ilgili tüm detaylara yakından bakalım.

M5 işlemciyle performansı arşa çıktı!

Başlıksız-1

Yeni Vision Pro'nun en büyük yeniliği, tahmin edebileceğiniz üzere M5 işlemci. 3 nanometre teknolojisiyle üretilen bu yeni nesil işlemci, 10 çekirdekli bir CPU'ya ev sahipliği yapıyor. Bu sayede uygulamalar ve web tarama deneyimi çok daha akıcı hâle gelirken, donanım hızlandırmalı ışın izleme teknolojisine sahip 10 çekirdekli GPU, özellikle oyun ve profesyonel grafik uygulamalarında çok daha detaylı ışıklandırma ve yansımalar vadediyor.

Apple, M5 çipin içerisindeki 16 çekirdekli Neural Engine sayesinde yapay zekâ performansında da yüzde 50'ye varan bir artış olduğunu belirtiyor. Bu hem sistem genelindeki akıllı özellikleri hem de üçüncü parti uygulamaların yapay zekâ yeteneklerini çok daha ileriye taşıyacak. Apple Vision Pro için artık her zamankinden daha akıllı diyebiliriz.

Yeni ekranıyla daha akıcı bir deneyim sunulacak

Başlıksız-1

M5 işlemcinin getirdiği güç, micro-OLED ekranlara da yansıyor. Apple, yeni modelde yüzde 10 daha fazla piksel işlendiğini ve bu sayede metinlerin ve görüntülerin çok daha keskin göründüğünü açıkladı. Bu, özellikle cihazı uzun süreli çalışmalar için kullanan profesyoneller için önemli bir gelişme.

En heyecan verici yeniliklerden biri ise ekran yenileme hızının 120Hz'ye çıkarılabilmesi. Bu artış, hareketli görüntülerdeki bulanıklığı minimuma indirerek çok daha pürüzsüz ve gerçekçi bir deneyim sunacak. M5 çipin gücüyle beslenen R1 çipi ise kameralardan ve sensörlerden gelen verileri anlık olarak işlemeye devam ederek dış dünyayı gecikmesiz bir şekilde gözlerinizin önüne serecek.

Dual Knit Band ile Apple Vision Pro, daha konforlu olacak

Başlıksız-1

İlk Vision Pro modelinde neredeyse tüm kullanıcıları rahatsız eden ağırlık ve konfor dengesi, Apple'ın yeni modelde odaklandığı bir diğer husus olarak karşımıza çıktı. "Dual Knit Band" adı verilen yeni kafa bandı, çift katmanlı örgü yapısıyla hem yastıklama hem de nefes alabilirlik sunuyor.

Bandın alt kayışına eklenen tungsten ağırlıklar ise cihazın ağırlık merkezini dengeleyerek yüzde daha az baskı hissettiriyor. Ayrıca ayar tekerleği sayesinde bandı kafanıza göre en hassas şekilde ayarlamak mümkün. Üç farklı boyutta sunulan bu yeni bant, uzun süreli kullanımlarda konforu en üst düzeye çıkarmak için tasarlandı. En azından Apple'a göre durum böyle.

Apple Vision Pro, visionOS 26 işletim sistemi ile kullanıcı deneyimini iyileştirecek. Apple'ın karma gerçeklik başlığına gelen yeni özellikler için:

visionOS 26 Duyuruldu: İşte Apple Vision Pro’ya Gelecek Tüm Yeni Özellikler visionOS 26 Duyuruldu: İşte Apple Vision Pro’ya Gelecek Tüm Yeni Özellikler

İyileştirmelere rağmen fiyatı değişmedi: Apple Vision Pro, yeni pazarlara da açılmayacak!

Başlıksız-1

Apple, 2023 yılında Vision Pro'nun ilk sürümünü 3.499 dolar karşılığında satışa sunmuştu. M5 işlemciyle çalışan Apple Vision Pro, aynı fiyat etiketiyle tüketicilere ulaşacak. Ayrıca çift örgü bant için 99 dolar, taşıma çantası için de 199 dolar ödeme yapılması gerekecek. Öte yandan; Apple Vision Pro'nun yine küresel pazarlara açılmayacağını belirtelim.

M5 MacBook Pro Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Dudak Uçuklatan Türkiye Fiyatı! M5 MacBook Pro Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Dudak Uçuklatan Türkiye Fiyatı!
M5 iPad Pro Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Türkiye Fiyatı M5 iPad Pro Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Türkiye Fiyatı
Apple'ın "Yapay Zekâ Canavarı" Yeni İşlemcisi M5 Duyuruldu: İşte Özellikleri Apple'ın "Yapay Zekâ Canavarı" Yeni İşlemcisi M5 Duyuruldu: İşte Özellikleri
Apple

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Ekim 2025 Volkswagen Kampanyaları: Taigo ve T-Cross İsteyen Koşsun!

Ekim 2025 Volkswagen Kampanyaları: Taigo ve T-Cross İsteyen Koşsun!

Çıktığı Dönem Modüler Yapısıyla Eleştirilerin Odağı Olan LG G5’in Bugün Kulaklara Şaka Gibi Gelen Özellikleri

Çıktığı Dönem Modüler Yapısıyla Eleştirilerin Odağı Olan LG G5’in Bugün Kulaklara Şaka Gibi Gelen Özellikleri

iOS 26.1'in Üçüncü Beta Sürümü Çıktı: iPhone'lara Gelecek Yenilikler!

iOS 26.1'in Üçüncü Beta Sürümü Çıktı: iPhone'lara Gelecek Yenilikler!

[9-13 Ekim] Bu Hafta Sonu 2.500 TL Değerinde 4 Oyun Steam'de Ücretsiz

[9-13 Ekim] Bu Hafta Sonu 2.500 TL Değerinde 4 Oyun Steam'de Ücretsiz

Türkçe Yapay Zeka Kumru'nun Hatalı Yanıtları Gündem Oldu: İşte Geliştirici VNGRS'nin Açıklaması

Türkçe Yapay Zeka Kumru'nun Hatalı Yanıtları Gündem Oldu: İşte Geliştirici VNGRS'nin Açıklaması

Dünyanın İlk Hidrojen Yakıtlı, Otonom Traktörü: Karşınızda Kubato

Dünyanın İlk Hidrojen Yakıtlı, Otonom Traktörü: Karşınızda Kubato

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim