Apple, Avrupa Birliği'nin 'USB-C' Tavsiyesine İtiraz Etti

Avrupa Birliği'nin 10 yıldır üzerinde çalıştığı tek tip şarj konnektörü uygulamasına Apple tarafından bir kez daha itiraz edildi. Apple, yaptığı açıklamalarda piyasada 1 milyardan fazla Lightning konnektörlü cihazının olduğunu ve söz konusu değişikliğin doğaya daha fazla zarar vereceğini söyledi.

Avrupa Parlamentosu şu sıralar, akıllı telefonlarda tek tip şarj girişinin olması için yaptığı baskıları yineliyor. Aslına bakacak olursak bu durum en çok Apple'ı etkiliyor çünkü Android platformu için akıllı telefon üretimi yapan şirketlerin büyük bir çoğunluğu, şarj girişi olarak "USB Type-C"yi kullanıyorlar ancak Apple, tüm iPhone modellerinde "Lightning" olarak isimlendirdiği bir özel bir konnektöre sahip.

Avrupa Birliği, aslında uzun bir süredir bu konuda gerekli değişikliğin yapılmasını istiyor. Ancak Apple, Avrupa Parlamentosu'nun önceki dönemlerde sunduğu tekliflerin hepsine itiraz etti ve benzer bir durum, son seferde de yaşandı. Apple'a göre tek tip şarj konnektörünün kullanılması, yenilikçiliği tamamen engelleyen bir durum ve böyle bir değişiklik, tüketicilerin faydasından çok zararına olacak.

Avrupa Birliği, böyle bir uygulamaya geçilmesinin hem üçüncü taraf üreticiler için maliyeti düşüreceğini hem de gereksiz üretimlerden kaçınılacağını düşünüyor. Çünkü üretilen şarj kabloları bir süre sonra kullanılamaz hale geliyor ve bu durum, beraberinde bir çöp yığını oluşturuyor. Ayrıca USB Type-C kabloları ile Lightning giriş için üretilen kabloların üretim süreçlerinde de farklılıklar oluyor ve Avrupa Birliği, bu farkı ortadan kaldırmak istiyor.

Apple tarafından yapılan açıklamalara göre şirket; inovasyonu temsil ediyor ve müşterilerin en iyi deneyimi yaşayabilmeleri için elinden geleni yapıyor. Açıklamalara göre Avrupa Birliği'nin 10 yıldır sürdürdüğü dayatma, yenilikçiliğin önüne koyulmuş büyük bir engel ve bu durum, Avrupa'daki tüketicilere de zarar verecek.

Apple, şu anda piyasaya sürülmüş 1 milyardan fazla Lightning cihazın olduğunu ve yeni mevzuatın bir anda kabul edilmesinin, mevcut müşterileri derinden etkileyeceğini, mağduriyetlere neden olacağını savunuyor. Üstelik Apple, yeni mevzuatı kabul etmesi durumunda doğaya daha fazla elektronik atık salınacağını vurguluyor.

Apple'ın açıklamaları bununla da sınırlı değil. Şirket, bazı ürünlerinde zaten USB Type-C konnektörünü kullandığını ancak bu durumun tüm iPhone ve iPad modelleri için de geçerli olmak zorunda olduğuna inanmadıklarını belirtiyor.

Apple, Avrupa Birliği'nin kararına bir kez daha karşı çıkarak böyle bir şey yapmayacaklarını açıkladı. İşin ilginç tarafı ise tarafların birbirlerini suçluyor olması. Şöyle ki; Avrupa Birliği Apple'ı, Apple da Avrupa Birliği'ni daha çözüm odaklı olmaya davet ediyor. Ancak tartışmanın her iki tarafı da herhangi bir çözüm bulmaya yanaşmıyor gibi görünüyor.