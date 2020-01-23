Apple, Flash'ın arkasından su döktü. Teknoloji devi, Safari'nin önizleme sürümünün son güncellemesinde Flash eklentisini devre dışı bıraktı. Google'ın da kısa süre önce Chrome için benzer bir hamle yapmış olması, Flash'ın miadını doldurduğunun göstergesi.

Apple, Safari'nin geliştirici sürümü olan Safari Teknoloji Önizlemesi'nde Flash desteğinin devre dışı bırakıldığını duyurdu. Safari Teknoloji Önizlemesi 99 sürümünde yapılan değişiklikler arasında, WebKit kodunda yapılan bazı iyileştirmelerin yanı sıra, Eski Eklentiler başlığı altında Adobe Flash için desteğin kaldırılması da yer alıyor.

Flash'ı bitirme çalışmaları uzun yıllardır sürüyor. Medyayı internet üzerinden dağıtmak için bir zamanlar yaygın olarak kullanılarak standartlaşan Flash, artık güncelliğini yitirdi ve mobil dünya için uygun değil. Apple'ın eski kurucu ortağı Steve Jobs, yaklaşık 10 yıl kadar önce "Flash Üzerine Düşünceler" başlıklı bir yazısında Flash'ın modern çağın gerisinde kaldığını belirtmişti.

Google'ın ardından Apple da Flash'ın fişini çekti

Apple, Google ve diğer tarayıcı geliştiricilerinin Flash'a karşı durmasının ardından Adobe, geçtiğimiz yıllarda 2020'de Flash'ın fişini çekeceğini açıklamıştı. Artık Apple da Safari için zamanın yakın olduğuna işaret ediyor. Teknoloji devi, iOS cihazlarda Flash'ı tarayıcısına hiç entegre etmediği için web standardının kaldırılması, mobil kullanıcılara sorun yaratmayacak.

Mac'teki Safari tarayıcısı, macOS Sierra'dan bu yana Flash eklentisi devre dışı bırakılmış olarak sunuluyor ve kullanıcılar, yazılımı duruma göre manuel olarak etkinleştirebiliyorlar. Geçtiğimiz yıl Google da aramalarda Adobe Flash desteğini 2020 yılında kaldıracağını duyurmuştu. Yani yapılan tüm bu hamleler, Flash'ı tamamen hayatımızdan çıkaracak.