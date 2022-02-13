Apple Uygun Fiyatlı iPhone SE 3 Üretimine Başlıyor

Apple'ın üst sınıf telefonlarına göre kısmen daha uygun fiyatlı telefonları olan iPhone SE ailesi, ilk iki modelinde büyük bir başarı yakalamıştı. Şimdi ise şirket, bu başarının devam etmesi için iPhone SE 3 akıllı telefonunu kullanıcıların beğenisine sunulması için piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Geçtiğimiz günlerde sızıntıları ile bekleyenlerini meraklandıran Apple'ın uygun fiyatlı akıllı telefonu olacak olan iPhone SE 3 hakkındaki detaylardan sizleri haberdar etmiştik. Şimdi ise kısaca bahsedelim. Apple’ın önümüzdeki ilkbahar aylarında gerçekleşmesini beklenen 2022 Apple etkinliğinde tanıtılacak ürünlerin iPhone SE 3 ve yeni iPad’ler olduğu söylentisinin ardından bir yeni söylenti daha gelmişti.

Geçtiğimiz haftaki gelen söylentiye göre Apple, bu yeni ürünleri teknolojinin kalbinin attığı yerlerden biri olan Hindistan’da testlere başladığı belirtilmişti. Haricinde ise yine geçtiğimiz haftalarda sızdırılan bilgilere göre Apple’ın Eurasia patent platformu üzerinde yayınladığı patentlere dayanılarak yeni iPhone SE ve iPad Air’ın geleceği tahmin edildiğini de duyurmuştuk. Şimdi ise bu söylentilerin arasına yenileri eklendi. Apple'ın uygun fiyatlı akıllı telefonu olması beklenen iPhone SE 3'ün üretimi hakkında detaylar sızdırıldı.

Apple, iPhone SE 3 üretimine başlıyor

Bugün Gizchina'dan gelen bilgilere göre Apple'ın uygun fiyatlı akıllı telefonu olması beklenen iPhone SE 3'ün üretimine başlandığı detayı geldi. Tanıtımı yaklaşan iPhone SE serisinin üçüncü modeli olarak kullanıcıların beğenisine sunulacak. Bahsi geçen akıllı telefonun işlemcisi hakkında konuşmak gerekse kuvvetle muhtemel A15 Bionic işlemci olacak.

Yine sızıntılardan yola çıkacak olursak; iPhone SE 3'ün geçtiğimiz yıl çıkan modeli ile aynı tasarımda, ekranın 4.7 inç olması, Touch ID parmak izi ve arka tarafta da tek bir kamera ile kutudan çıkması da ihtimaller dahilinde. iPhone SE 3 akıllı telefonunun sızdırılan fiyatları ise yaklaşık 300 ila 399 dolar arasında olması bekleniyor. Çıkış tarihinden bahsedersek; gelecek ayın ikinci haftasında ya da son haftasında kullanıcıların beğenisine sunulmak için piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Bu akıllı telefonun serisinin son çıkacak üyesi olan iPhone SE 3'ün diğerlerinden bir farkından bahsedecek olursak 5G destekli akıllı telefon olacak. Şimdilik ortaya çıkan sızıntılardan sizlere bahsettik. İlerleyen zamanlarda çıkan raporlar ve sızıntılar gündeme geldiğinde sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.