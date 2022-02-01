Apple, iPhone SE 3’ü Hindistan’da Test Ediyor Olabilir

Apple’ın ortaya çıkan yeni patentlerinden, 2022 yılı etkinliğinden ve yeni iPhone SE ve iPad’lerin söylentilerinden daha önce sizlere bahsetmiştik. Şimdi ortaya atılan bir söylentiye göre Apple, yeni iPhone SE 3’ü ve iPad’i Hindistan’da test ediyor.

Geçtiğimiz haftalarda sizlere Apple’ın ortaya çıkan patentlerinden söz etmiştik. Bu patentlerden yola çıkarak Apple’ın bu sene kullanıcılara sunabileceği yeni ürünleri çıkarım yoluyla belirleyerek yeni iPhone SE 3’ün ve yeni iPad’lerin geleceğini öne sürmüştük. O içeriğimize dilerseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Aslında sadece biz değil, birçok teknoloji gurmesi uzunca bir süredir iPhone SE 3’ün geleceğini söylüyordu. Konuyla alakalı yepyeni bir iddia ortaya atıldı. Olayın aslı astarı, ortaya atılan iddia neymiş gelin bir göz atalım.

Söylentiye göre Apple, iPhone SE 3’ü ve yeni iPad’leri Hindistan’da test ediyor

Apple’ın önümüzdeki ilkbahar aylarında gerçekleşmesini beklediğimiz 2022 Apple etkinliğinde tanıtılacak ürünlerin iPhone SE 3 ve yeni iPad’ler olduğu söylentisinin ardından bir yeni söylenti daha geldi. Bu söylentiye göre Apple, bu yeni ürünleri teknolojinin kalbinin attığı yerlerden biri olan Hindistan’da test ediyor.

iPhone SE’nin 3 farklı modelini de Hindistan’a gönderen Apple’ın fiyatı ise 23.000 riyal (yaklaşık 307 dolar) olarak belirlediği öğrenildi. Aynı söylentinin iPad versiyonunda ise fiyat etiketinin 500 ile 700 dolar arasında değiştiği öne sürüldü.