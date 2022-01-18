Apple’ın Yeni Ürün Patentleri Ortaya Çıktı

Ortaya çıkan yeni patent kayıtlarına göre Apple’ın önümüzdeki ilkbahar ayında gerçekleşeceği tahmin edilen bir etkinlikte yeni iPhone SE ve iPad Air’ı tanıtacağı öne sürülüyor.

Gün geçmiyor ki Apple yeni bir ürün çıkarsın. Fransız bir teknoloji sitesi olan Consomac’in haberine göre Apple, Eurasian Economic Commission isimli patent kuruluşunda henüz piyasaya çıkmamış ürünlerinin yeni patentlerini kaydetti.

Bu patent kayıtlarının bu tarihte yapılması ise bizleri Apple’ın ilkbaharda bir etkinlik yapacağı düşüncesine daha da yaklaştırıyor. Özellikle de şirketin geçtiğimiz aylarda piyasaya çıkardığı ürünleri düşününce hangi ürünlerin gelebileceğini tahmin etmek de zor değil.

Yeni iPhone SE ve iPad Air geliyor

Önümüzdeki ilkbahar aylarında gerçekleşmesini beklediğimiz Apple etkinliği, markanın hayranlarını bir hayli heyecanlandırmış durumda. Bu heyecan trenine son bir haberle yepyeni bir vagon eklendi. Apple’ın Eurasia patent platformu üzerinde yayınladığı patentlere dayanılarak yeni iPhone SE ve iPad Air’ın geleceği tahmin ediliyor.

Apple’ın aldığı patentlerin ürün numaraları şunlar: A2437, A2589, A2591, A2757, A2761, A2766, A2777, A2436, A2588, A2696, A2759. Bu patent numaralarındaki cihazların hepsinin iPadOS 15 çalıştıracağı söyleniyor. Peki bu ne demek? Apple, daha yeni iPad mini, iPad Pro ve iPad 10,2 inç modellerini piyasaya sürdü. Bu da geriye yeni bir iPad Air’in geleceğini işaret ediyor zira son iPad Air modeli 2020’de piyasaya sürülmüştü.

Apple’ın iOS 15 için aldığı patentler ise şunlar: A2481, A2482, A2483, A2595, A2626, A2631, A2636, A2641, A2783 and A2784. Daha geçtiğimiz Eylül ayında yeni iPhone 13 ailesi ile çıkış yaptığını düşünürsek Apple’ın bu patentleri iPhone SE 3’e işaret ediyor gibi görünüyor ki bundan daha önceki bir haberimizde bahsetmiştik. O haberi de okumak istersiniz diye aşağıya bırakıyoruz.