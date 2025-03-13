Birleşik Krallık Rekabet Kurumu, Apple ve Google’ın mobil tarayıcı pazarındaki hâkimiyetini incelemeye aldı ve rekabet sorunlarını değerlendirdi.

Birleşik Krallık Rekabet ve Piyasalar Kurumu (CMA), Apple ve Google’ın mobil tarayıcı pazarındaki gücünü mercek altına aldı. Yapılan incelemelere göre, iki dev şirketin rekabeti kısıtlayan hamleleri kullanıcıların pek de lehine değil. Hatta bu durum, yeni teknolojilerin gelişmesini de sekteye uğratıyor. Yani, mobil tarayıcı dünyasında pek de adil bir oyun oynanmıyor gibi görünüyor.

CMA, Apple ve Google’ın mobil tarayıcı pazarındaki hakimiyetine yönelik bir inceleme başlattı. Yapılan değerlendirmelerde, her iki şirketin de sektörde rekabeti sınırlandırdığı ve bu durumun kullanıcılar açısından olumsuz sonuçlar doğurduğu ifade edildi. CMA tarafından paylaşılan raporda, bu hakimiyetin yeni teknolojilerin gelişimini de yavaşlattığı vurgulandı.

Google ve Apple arasındaki gelir paylaşımı rekabeti baltalıyor

Apple’ın, Safari dışındaki tarayıcıların kendi WebKit altyapısını kullanmasını zorunlu tutması nedeniyle eleştirildiği aktarıldı. Bu kısıtlamanın, üçüncü taraf tarayıcıların bağımsız şekilde çalışmasını engellediği ve kullanıcıların farklı teknolojilerden yararlanmasını sınırlandırdığı vurgulandı. Öte yandan, Google’ın Apple ile yaptığı gelir paylaşımı anlaşmasının da dikkat çektiği bildirildi. Google’ın, iOS cihazlarında yapılan aramalardan elde ettiği gelirin bir kısmını Apple’a aktardığı ve bu durumun iki şirket arasında rekabetin oluşmasını engelleyerek kullanıcı deneyimi açısından olumsuz sonuçlar doğurduğu ifade edildi.

CMA’nın raporunda, Apple’ın WebKit zorunluluğunu kaldırması ve Apple ile Google arasındaki gelir paylaşımı anlaşmasının sona erdirilmesi gibi çözüm önerilerine yer verildiği aktarıldı. Ancak, bu adımların yakın zamanda uygulanmasının beklenmediği ifade edildi. Öte yandan, CMA’nın Apple ve Google’ın mobil ekosistemlerindeki hakimiyetine ilişkin yürüttüğü ayrı bir soruşturmayı yıl sonuna kadar tamamlamayı planladığı paylaşıldı.