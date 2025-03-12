Apple, Vision Pro kullanıcılarını çok sevindirecek bir açıklama yaptı. Bu hafta, Vision Pro sahiplerine özel bedavaya erişebilecek Metallica konseri yayımlanacağı duyuruldu.

Apple, geçen yılın başlarında karma gerçeklik gözlüğü Vision Pro’yu resmen satışa sunmuştu. O zamandan beri de ülkemize hâlâ gelmeyen 3500 dolarlık bu cihaz için hamleler yapıyordu. Şimdi ise kullanıcıları sevindirecek bir açıklama geldi.

Apple, bu cuma günü Vision Pro kullanıcılarına özel bir Metallica konseri yayımlanacağını duyurdu. Kullanıcılar, tıpkı gerçekten konserdeymiş gibi bir deneyim yaşama imkânı yakalayacaklar.

3 şarkıyı içeren bedavaya erişilebilecek bir konser olacak

Metallica’nın konseri, ünlü grubun M72 dünya turunun bir parçası olarak Meksika’da kaydedildi. Konser görüntülerinde toplamda 3 şarkının tam performansı yer alacak. Bu şarkılar “Whiplash”, “One” ve “Enter Sandman” olarak açıklandı.

Vision Pro sahipleri James Hatfield, Lars Ulrich, Kirk Hammet ve Robert Trujillo’yu çok yakından görürken tıpkı oradalarmış gibi konser deneyimi yaşayabilecekler. Sahne önünde, sahne arkasında ve hatta sahne içindeymiş gibi hissedebilecekler.

Apple, 180 derece olarak kaydedilen konser için 14 Apple Immersive Video kameranın kullanıldığını belirtmiş. Ayrıca sabit kameralar, sahnede hareket eden uzaktan kontrol edilen kameralar gibi sistemlerden de yararlanılmış.

Konser, 14 Mart günü Apple TV üzerinden kullanıcılarla buluşacak. Vision Pro sahipleri, herhangi bir ücret ödemeden konsere erişim sağlayabilecekler.

Apple'ın Vision Pro'ya özel Metallica konseri için yayımladığı video: