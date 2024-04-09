Apple Vision Pro için üçüncü taraf Netflix ve Amazon Prime Video uygulaması geliştirildi. Supercut isimli uygulama, özellikle de Netflix tarafında eşsiz bir deneyim vadediyor.

Geçtiğimiz aylarda piyasaya sürülen Apple Vision Pro'nun en büyük sorunlarından bir tanesi, resmî yazılım desteğinin kısıtlı olması. Pek çok geliştirici, niş kabul ettiği Apple Vision Pro için uygulama geliştirmeye yanaşmıyor. Hatta Netflix bile birinci ağızdan açıklama yaptı ve böyle bir planı olmadığını söyledi.

Hâl böyle olunca iş, üçüncü taraf yazılımcılara kaldı. Bu bağlamda; "Supercut" isimli bir uygulama ise Apple Vision Pro'ya etkileyici bir Netflix deneyimi sunmak için tasarlandı. Tam ekran görüntü deneyimi sunan uygulama, Dolby Atmos ve Dolby Vision ile 4K çözünürlük desteği de sunuyor. Üstelik alt yazı kontrolü, ileri geri sarma ve oynatma hızı gibi özellikler de Supercut'ta bulunuyor.

Amazon Prime Video desteğine de sahip

Supercut'a merhaba deyin. Vision Pro için Netflix ve Prime Video uygulamam artık App Store'dan indirilebilir.

Supercut uygulaması etkileyici bir deneyim sunuyor olsa da kullanıcılar, bu uygulamada Amazon Prime Video hizmetine de erişebiliyorlar. Ancak bu hizmet, Netflix kadar gelişmiş bir kullanıcı deneyimi sunmuyor. Amazon Prime Video, Safari altında çalıştırılıyor.

Büyük firmalar Apple Vision Pro kullanmaktan çekiniyor olsalar da bağımsız geliştiriciler, bu karma gerçeklik başlığının çok daha kullanılabilir hâle gelmesi için ellerinden geleni yapacaklar gibi görünüyor. Üstelik buradan para da kazanacaklar. Zira Supercut uygulaması, tek seferlik 4,99 dolar ödeme ile satın alınabiliyor.