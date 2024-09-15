Araştırmacılar, Vision Pro'da insanların göz hareketlerini takip ederek ne yazdıklarının anlaşılabildiğini keşfetti. Apple, uzmanların uyarılarından sonra birkaç ay önce yayımladığı güncellemeyle açığı kapattı.

Apple, bu yılın başında 3500 dolarlık astronomik bir fiyata sahip Vision Pro cihazlarını piyasaya sürmüş ve karma gerçeklik alanına giriş yapmıştı. Cihaz, ilk başta çok ilgi görse de yüksek fiyatı nedeniyle şu sıralarda pek popüler değildi.

Şimdi ise Vision Pro’yla alakalı bir güvenlik açığı keşfedildi. Gelen bilgilere göre tarihte ilk kez bir cihazda bu tarz bir açık görüldü.

Gözler takip edilerek kullanıcıların ne yazdıkları anlaşılabiliyor

Araştırmacılar, Apple Vision Pro’da insanların göz hareketlerini takip ederek ne yazdıklarını anlamanın mümkün olduğunu gözlemlediler. Bilindiği üzere Vision Pro, kullanıcıların göz hareketlerini takip ederek kullanılıyor. Bu da güvenlik açığının ciddi bir sorun olduğunu gösteriyor.

Wired’ın aktardığına göre Apple’ı konu hakkında uyaran uzmanlar, bazı testler gerçekleştirdiler. Testlerde, kullanıcıların şifrelerini ilk 5 denemede %77 oranında doğru tahmin etmeyi başardılar. Metin tabanlı mesajlarda tahminler ise %92 seviyelerine kadar çıktı.

Bu bilgiler, kullanıcının “bakış verileri” takip edilerek yapıldı ve bir ilk olarak kayıtlara geçti. Üstelik Vision Pro’nun hacklenmesine de gerek yoktu. Vision Pro’da oluşturulan “persona” isimli avatarların gözlerini izleyerek ne yazıldığını anlayabildiler.

Neyse ki uzmanlar, Apple’a nisanda konuyu bildirdiklerini eklemişler ve bu açığın daha önce biri tarafından fark edilmediğini de vurgulamışlar. Temmuz ayında yayımlanan bir güncellemeyle de bilim kurgu filmlerinden fırlamış bu sorun, persona özelliği için çözülmüş.