Apple'ın uygun fiyatlı Vision Pro'yu önümüzdeki yıl piyasaya sürebileceği iddia edildi. Ayrıca şirket, Meta Ray Ban benzeri günlük kullanıma uygun bir akıllı gözlük üzerinde de çalışıyor.

Apple, bu yılın başlarında Vision Pro ismini verdiği başlığıyla karma gerçeklik alanına resmen giriş yapmıştı. Ancak bu gözlük 3500 dolar gibi cep yakan bir fiyata sahip olmasından dolayı herkese hitap etmiyordu. Söylentiler ise şirketin ileride daha ucuz bir Vision Pro versiyonu çıkarabileceği yönündeydi.

Uygun fiyatlı Vision Pro hakkında şimdiye kadar bazı bilgiler geldiğini görmüştük. Ancak ne zaman çıkacağına dair pek bilgi yoktu. Bloomberg’den Mark Gurman, bugün bu konu hakkında yeni bilgileri bizlerle buluşturdu.

Ucuz Vision Pro, 2025'te tanıtılabilir

Gurman’ın aktardığına göre Apple, Vision ürün grubunu büyütmek için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Şirketin önceliği, uygun fiyatlı Vision Pro modelini müşterileriyle buluşturmak.

İddiaya göre Apple’ın hedefi en erken önümüzdeki yıl uygun fiyatlı Vision Pro cihazını bizlerle buluşturmak. Yani 2025 içinde cihazın çıktığını görme ihtimalimiz var.

Ucuz Vision Pro hakkında şimdiye kadar gelen bilgilerde cihazın kendi kendine çalışmayacağı, bunun yerine bir iPhone veya Mac bağlantısı gerekebileceği söylenmişti. Fiyatının ise 1600 dolar civarında olması bekleniyor.

Akıllı gözlük de gelebilir

Gurman’ın bildirdiğine göre şu anda bu alanda üzerinde çalışılan üç ürün var. Bunlar, uygun fiyatlı Vision Pro, 2. nesil Vision Pro ve akıllı gözlük. Yani şirketi ilerleyen yıllarda Meta Ray Ban gözlüklerine benzer günlük kullanıma uygun akıllı gözlüklerle karşımıza çıktığını görebiliriz. Şimdilik detaylar bu kadar. Daha fazla bilgi geldiğinde sizlerle paylaşacağız.