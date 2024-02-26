Apple Vision Pro oldukça pahalı bir cihaz olarak dikkat çekerken, artık Apple'a kaç paraya mâl olduğunu da biliyoruz.

Apple Vision Pro'nun 3500 dolarlık fiyat etiketi dikkatleri çekmeyi başarmıştı. Pek çok kişiye göre başlık epey pahalıydı ve deneysel sayılabilecek, kullanımı da çok kolay olmayan bir teknoloji için ciddi bir meblağ idi. Vision Pro'nun parça maliyetleri ortaya çıktı. Başlığın maliyeti de oldukça fazla.

Omdia'nın yaptığı araştırmaya göre Apple Vision Pro'nun birim maliyeti 1543 dolar. Vision Pro'da kullanılan 1.25 inçlik micro-OLED ekranlar, karma gerçeklik başlığının en pahalı donanımları olarak göze çarpıyor. Her cihazda ikişer tane bulunan bu ekranların tane fiyatı 228 dolar. Yani ekranların üreticisi Sony, her cihaz başına 456 dolar para alıyor.

Apple, parça maliyetinin 2.000 dolar üstünde fiyata satıyor...

Ekranların ardından en pahalı donanımlar ise Apple'ın kendi üretimi olan iki çipi, M2 ve R1 olarak gösteriliyor. R1 çipi özel olarak görüntüleme teknolojisi ve mikrofonlara adanmış olan bir çip olarak dikkatleri çekiyor. Toplam parça maliyetine baktığımızda Apple, büyük bir kâr marjı ile çalışıyormuş gibi gözükebilir ancak Vision Pro, 2024 yılında kâr etmekte zorlanabilir.

Apple'ın bu yıl 400 bin Vision Pro satması bekleniyor

Her ne kadar her bir Vision Pro satışından Apple'ın yaklaşık 1947 dolar kazandığı düşünülse de işin aslı başka. Firmanın üretim sürecindeki masrafları, satış sonrası desteği ve yaptığı Ar-Ge yatırımları göz önüne alındığında bu maliyetin özünde çok daha yüksek olduğunu tahmin etmek mümkün. Apple bu süreçte 1 milyar dolardan fazla ciro yapıp sene sonunda zarar dahi açıklayabilir.

Öte yandan Cupertinolu devin parça başı maliyetleri muhtemelen daha düşük, zira devasa firmalar anlaşmalar yaparken boyutlarına göre alışveriş yaptıklarından pazarlık güçleri de daha fazla oluyor.