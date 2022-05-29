Apple'ın uzun süredir beklenilen VR/AR setinde kullanılacağı tahmin edilen 'RealityOS' için ticari marka başvurusu yapıldığı ortaya çıktı. Keşfedilen belge, cihazın yakın zamanda duyurulabileceğini gösterdi.

Gelecekte dijital evrenlerin yaygınlaşmasının beklenmesi, sanal gerçeklik teknolojilerinin hızla yayılmasına neden oluyor. Son zamanlarda dünyanın en büyük şirketlerinden olan Apple’ın da bu konuda bir hamle yapacağı konuşuluyordu.

Bizim de sizlerle paylaştığımız üzere geçtiğimiz aylarda bu konuda bir iddia ortaya atılmıştı. Çin merkezli Meizu’nun kurucu ortağı Li Nan, yaptığı açıklamalarda Apple’ın VR/AR (sanal/artırılmış gerçeklik) seti çıkaracağını öne sürmüştü. Bunun yanı sıra bazı geliştiriciler, şirketin bu cihazlarda kullanılabilecek ‘RealityOS’ ismi verilen bir işletim sistemi üzerinde çalıştığını göstermişti. Şimdi ise bu konuda bir gelişme daha yaşandı.

RealityOS için ticari marka başvurusu yapıldı

Parker Ortolani isimli bir kişi, ‘Realityo Systems LLC’ isimli bilinmeyen bir şirketin ‘RealityOS’ için ABD Patent ve Marka Ofisi’ne (USTPO) ticari marka başvurusunda bulunduğunu keşfetti. Aralık 2021’de yapıldığı görülen başvuruda; ‘yazılım’ ve ‘giyilebilir bilgisayar donanımı’ kategorilerinin yer alması büyük dikkat çekti. Bu da Apple’ın bir paravan şirket yoluyla ‘RealityOS’u tescillemiş olabileceğini gösterdi.

Tabii ki bu belgenin herhangi bir şirkete ait olabileceğini söylemek mümkün. Ancak bunun Apple’a ait olduğunu gösteren bazı durumlar da var. Teknoloji devi, daha önce macOS için kullanılan Yosemite ve Big Sur için ‘Yosemite Research LLC’ isimli bir paravan şirket kullanmıştı. Bunu şimdiki belgeyle bağlayan ise ‘Yosemite Research LLC’ ve Realtyo Systems LLC’nin aynı adrese kayıtlı olması.

Kısacası henüz resmi bir açıklama bulunmasa da şirketin yakın zamanda AR/VR seti çıkarmayı planladığı görülebiliyor. Yakın tarihli bir Bloomberg haberi de henüz geliştirilme aşamasında olan cihazın, önümüzdeki günlerde düzenlenecek olan Worldwide Developers Conference (WWDC) etkinliğinde duyurulabileceğini belirtiyor.