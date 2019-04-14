Apple vs. Qualcomm: Davada İşler Daha da Kızışıyor

Teknoloji devleri lisans ücretleri üzerine yasal bir savaş veriyor ancak davanın sonucu iPhone'unuzun internetinin ne kadar hızlı olacağını etkileyebilir.

Apple ve Qualcomm arasında Ocak ayında gerçekleşen dava sadece bir prova niteliğindeydi. Asıl olay ise şimdi başlıyor. İki teknoloji devi, Pazartesi günü San Diego mahkeme salonunda buluşacak ve Qualcomm’un lisans ücretlerini çok yüksek tutup, akıllı telefon yonga seti üreticiliği konusunda tekel olmaya çalışıp çalışmadığı üzerine 5 hafta sürecek 27 milyar dolarlık dava süreci resmen başlayacak.

Dava Pazartesi günü başlayacak. Salı günü iki tarafta açılış argümanlarını sunacak ve Apple içinde bir ihtimal Apple CEO’su Tim Cook’un da bulunduğu görgü tanıklarını çağıracak. Kapanış argümanları ve jüri kararı da 13 Mayıs’ta sunulacak.

Apple’ın üretim ortakları, 2013’ten bu yana telif ücretlerinin gereğinden fazla ödenmesi iddiasıyla 9 milyar dolar iade istiyor. Antitröst yasası uyarınca, bu miktar üçe katlanabilir. Qualcomm ise, tutarı ayrıntılı olarak belirtmemiş olmasına rağmen, sözleşmenin ihlali için tazminat istemiyor. Qualcomm için şu an çok büyük tehlikeler mevcut. Ürettikleri yongaların fiyatlarını içinde bulunduğu telefona göre değil de yongaların değerlerine göre belirleyerek iş modelini değiştirmek zorunda kalacaklar.

Tüketiciler içinse, devam eden yasal savaş, iPhone’ların yeni nesil Android cihazların hızına erişememesine neden olabilir. Apple’ın şu an ki modem tedarikçisi Intel, henüz 5G yongasına sahip değil. Bu sebeple Qualcomm, bu yıl ultra hızlı internete erişmek isteyen akıllı telefon üreticileri için tek seçenek oluyor. 2020 veya hatta 2021 yılına kadar 5G internet teknolojisine sahip bir iPhone göremeyebiliriz ve eğer Qualcomm ve Apple aralarındaki problemi çözemezse, Apple cihazlarında bir daha asla Qualcomm modemleri kullanamayacak.