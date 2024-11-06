Apple Watch’un 10. yıl dönümü için planlanan özel etkinlik ortaya çıktı. Apple, yeni sürprizler için hazırlık yapıyor.

Apple, 2015 yılında çıkarılan Apple Watch’un 10. yıl dönümünü kutlamak amacıyla yeni bir etkinlik düzenlemeyi planlıyor.

iOS 18.2 beta sürümünde yer alan bilgilere göre Apple’ın bu özel dönemi kutlamak için bir etkinlik hazırlığında olduğunu gösteriyor.

Apple Watch için merakla beklenen etkinlik

Apple Watch, Eylül 2014'te tanıtılmış, ancak Nisan 2015'te çıkarılmıştı. Bu nedenle Apple Watch’un 10. yıl dönümünün 2024 mi, yoksa 2025’te mi kutlanacağı konusunda belirsizlikler hala devam ediyor. Apple geçmişte yıl dönümlerini büyük etkinliklerle kutladığı için, bu kez de bir etkinlik beklentisi içerisine girildi.

Apple, geçmişte yıl dönümlerini büyük etkinliklerle kutladığı için bu kez de benzer bir etkinlik beklentisi doğdu. 10. yıl dönümünde Apple Watch için büyük bir tasarım değişikliği yapmayı planladığı için etkinlik ve tasarım detayları şimdiden merak konusu oldu.