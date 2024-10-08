Apple'ın popüler akıllı saat serisi Apple Watch Series'in yeni üyesi Apple Watch Series 10, yayınlanan yeni bir videoda parçalarına ayrıldı.

Birçok teknolojik ürünü belki de hayatımız boyunca kalkışmayacak olmamıza rağmen âdeta bizim yerimize söküp iç tasarımını gözler önüne seren iFixit, Apple'ın akıllı saat serisinin yeni üyesi Apple Watch Series 10’u da parçalarına ayırdı.

Apple’ın yeni nesil akıllı saatinin tasarımı, radikal değişiklikler sunmasa da önemli iyileştirmeler içeriyor. Özellikle daha ince bir yapıya ve daha büyük ekranlara sahip olan Apple Watch Series 10, hem iç hem dış tasarımıyla dikkat çekiyor. Şirketin yeni tasarımı cihaza daha fazla teknoloji sığdırmayı başarsa da iFixit’in gösterdiği üzere tamir edilebilirliği ciddi oranda zorlaştırıyor.

Apple Watch Series 10'da ne gibi farklılıklar var?

Apple Watch Series 10’un iç bileşenlerine erişmek için önce ekranın ısıtılması gerekiyor. Bu işlem, saatin suya dayanıklılığını sağlayan tasarımın ne kadar sıkı bir şekilde birleştirildiğini gözler önüne seriyor. Ekran ile metal kasa arasındaki boşluğun yalnızca 0,176 mm olması, cihazın suya karşı direncini artıran önemli bir detay. Ayrıca Cellular modellerindeki antenlerin doğrudan kasaya entegre edilmesi de tasarımda yapılan önemli değişikliklerden biri.

Ekran çıkarıldıktan sonra iFixit ilk olarak Taptic Engine ve 1.266 Wh kapasiteli pili görüyor. Saatin pil kapasitesi önceki nesillerle neredeyse aynı. Apple Watch’ın pili, iPhone’daki gibi çıkarılması zor olmayan bir yapışkanla sabitlenmiş, bu da pil değişimini kolaylaştırıyor ancak diğer bileşenlere ulaşmak için birçok küçük vida ve konektörün sökülmesi gerekiyor.

iFixit videoda ayrıca OLED ekranın yapısını da inceleyerek, Apple’ın yeni bir panel kullandığını iddia etmesine rağmen kullanılan mevcut tasarımın eski tasarıma oldukça benzediğini belirtiyor. Cihazın sensörleri ise diğer bileşenlerin altında yer aldığı için değiştirilmesi oldukça zor. iFixit, Apple Watch Series 10’un tasarımını övse de, tamir edilebilirlik açısından cihaza 10 üzerinden 3 puan veriyor.

Apple Watch Series 10'dan kısaca bahsetmek gerekirse daha ince tasarımı, daha yüksek ses kapasitesi, yeni malzemeler ve kaplamalarla dikkat çeken cihaz, 42 mm versiyonu için 18.299 TL'den başlayan fiyatlarla satışta.