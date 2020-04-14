27 yaşındaki İtalyan koleksiyoncu Giulio Zompetti, üretilen ilk Apple Watch prototipinin fotoğraflarını paylaştı. Prototipleri nereden veya nasıl aldığı bilinmeyen koleksiyoncu, bu ürünlerin bir fiyatının olamayacağını söylüyor.

Günümüzde milyonlarca kişinin kullandığı teknolojik ürünler, her zaman bugünkü görünümünde değildi. Şu anda hayatımızı kolaylaştıran ve pek çok işlemi yalnızca küçük bir ekran üzerinden yapabilmemize olanak sağlayan Apple Watch da bunlardan biri. Çok da eski bir tarihe sahip olmayan Apple Watch, günümüzden 6 yıl önce iPhone 6 serisiyle birlikte piyasaya sürülmüştü.

iPhone 6’larla birlikte piyasaya sürülen bu ilk nesil Apple Watch, şu an bildiğimiz tasarıma en yakın ürünlerden biriydi ve Apple, bu tasarımdan önce pek çok farklı prototip üretti. Bu prototipler şimdiye kadar gün yüzüne çıkmamış olsa da bir koleksiyoncu, gerçek Apple Watch piyasaya sürülmeden önce cihazın erken tasarımlarından olan birkaç Apple Watch prototipini elde etmeyi başardı.

Koleksiyoncu, tüm prototiplerin orijinal ürünler olduğunu söylüyor:

Motherboard’a verdiği röportajda Apple Watch’un erken prototiplerinden birkaç tane almayı başardığını söyleyen 27 yaşındaki Giulio Zompetti, bu ürünlerin oldukça değerli olduğunu belirtiyor. Cihazları nereden veya nasıl aldığı bilinmeyen adamın elde ettiği prototiplerin hepsi kırık veya hasarlı ancak temel bileşenler hâlâ sağlam. Bu yüzden ilk Apple Watch prototiplerini tamir etmek mümkün görünüyor.

İlk Apple Watch prototiplerini elinde bulunduran İtalyan koleksiyoncu, geçmişte de nadir bulunan ve yalnızca sınırlı sayıda üretilen Apple cihazlarını bulup insanlarla paylaşıyordu. Koleksiyoncu, ayrıca sahip olduğu tüm bu ürünlerin orijinal ürünler olduğunu ve bu şeylerin tahmini bir fiyatının olamayacağını iddia ediyor.

İlk Apple Watch prototipleri bu şekilde görünüyordu:

Cihazın üzerinde bulunan işaretler, QR kodları, seri numaraları ve logolar, İtalyan koleksiyoncunun elinde bulunan Apple Watch’ların orijinal olabileceğini gösteriyor. Bununla birlikte bazı saatlerde, geçmişte iPhone prototiplerinde de görmüş olduğumuz Star Wars’taki Ölüm Yıldızı’nı anımsatan bir logo var. Bu da cihazların orijinal olabileceği yönündeki iddiaları güçlendiren bir başka detay.

İtalyan koleksiyoncunun sahip olduğu Apple Watch’ları nereden veya nasıl bulduğunu bilmiyoruz ancak gerçekten çok nadir parçalar olduğunu söylemek mümkün. Peki, siz ilk Apple Watch prototipleri hakkında neler düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.