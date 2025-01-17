Apple Watch'un Çarpışma Tespiti özelliği, baygın sürücüyü hayatta tutarak hayat kurtardı. Apple Watch'un sağlık özellikleri kritik anlarda devreye girdi.

Apple Watch’un Çarpışma Tespiti özelliği, 55 yaşındaki bir adamın hayatını kurtardı. Massachusetts'te yaşanan bu olayda bir adam araba kullanırken baygınlık geçirip arabasıyla komşusunun havuzuna düştü.

Apple Watch’un Çarpışma Tespiti özelliği, araba kullanırken baygınlık geçirip havuza düşen bir adamın hayatını kurtardı. Apple Watch ise acil servislere otomatik olarak haber verdi.

Baygınlık geçiren sürücünün hayatını kurtardı

Olay, 16 Aralık günü Massachusetts'te yaşandı. Brent Hill, evine dönerken aniden mide bulantısı hissetmeye başladı ve sonrasında bayıldı. Arabası, komşusunun garajına hızla girip, havuzda ters dönerek durdu. Hill, bilinçsizce arabasında sıkışırken Apple Watch'un Çarpışma Tespiti devreye girdi. Akabinde hemen acil servislere haber verdi. Hill, kendine gelirken cihazın sesli olarak yardım çağrısının geldiğini duydu. Acil servislerin yönlendirmeleriyle hayatta kalmayı başardı.

Hill’in yaşadığı bu olay, Apple Watch’un sağlık ve güvenlik özelliklerinin ne kadar hayati bir rol oynadığını bir kez daha gözler önüne serdi. Çarpışma Tespiti, Apple Watch Series 8 ve daha yeni modeller ile iPhone 14 ve sonrasındaki cihazlarda aktif olarak kullanılabiliyor. Bu özellik acil durumlarda hayat kurtarıcı olabiliyor.