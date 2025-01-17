Apple, Apple Intelligence'ın bildirim özetleme özelliğini beta sürüm için kapatmaya karar verdi. Bu kararın nedeni, geçtiğimiz aylarda haberlerin uydurularak bildirim olarak gönderilmesi.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, geçtiğimiz aylarda önemli bir mesele ile gündem olmuştu. Hatırlayan okurlarımız vardır; geçtiğimiz ay sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Apple Intelligence bünyesinde kullanıma sunulan bildirim özetleme özelliğiyle ilgili bir sorundan bahsetmiştik. Yapay zekâ, BBC'nin bir haberini "uydurarak" servis etmişti.

Şimdiyse bu konuyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Apple, haber uygulamaları için Apple Intelligence'ın bildirim özetleme özelliğini devre dışı bıraktı. iPhone, iPad ve Mac'in beta sürümlerindeki kullanıcılar, an itibarıyla bu özelliğe erişemez oldular.

Apple, konuyla ilgili sessizliğini koruyor

Apple, ilk aşamada konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Alınan karar, New York Times gibi uygulamaların akıllı bildirim özelliği tarafından gönderdiği bildirimlerle ortaya çıktı. Gönderilen bildirimde akıllı bildirim özetleme özelliğinin geçici süreliğine kullanılamayacağı ifade ediliyordu. Sonradan yapılan açıklamada, özelliğin iyileştirilmesi için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Apple Intelligence'ın akıllı bildirim özelliğine ilişkin özelliğinin askıya alınmasına ilişkin aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşanması hâlinde sizleri yeniden bilgilendireceğiz.