Apple'ın uygun fiyatlı akıllı saati Watch SE 3'ten yeni bilgiler geldi. Deneyimli Apple analisti Mark Gurman, bu akıllı saatin oldukça dikkat çekici olacağını ileri sürüyor.

Deneyimli Apple analisti Mark Gurman, Bloomberg'de yayımlanan Power On bülteninin bu haftaki sayısında dikkat çeken bir açıklama yaptı. Üçüncü nesil Apple Watch SE ile ilgili konuşan Mark Gurman, Apple'ın bu saatle ilgili çok önemli planları olduğunu iddia etti.

Mark Gurman tarafından yapılan açıklamaya göre Apple Watch SE 3, Apple'ın diğer akıllı saatlerinden oldukça farklı olacak. Yeni akıllı saatin sertleştirilmiş plastik kasaya sahip olacağını söyleyen Mark Gurman, böylelikle çok ciddi bir fiyat düşüşü yaşanacağını ifade ediyor. Eğer bu iddialar gerçekleşirse Apple Watch Series SE 3, 200 doların altında fiyatlanabilir.

Apple Watch SE 3, küçük çocuklara da hitap edecek

Mark Gurman, Apple'ın üçüncü nesil Watch Series SE'de küçük çocukları da önemseyeceğini söylüyor. Analistin iddiasına göre şirket, yeni akıllı saatini çocukların ihtiyaçlarını da karşılayacak şekilde dizayn edip, bunu bir pazarlama stratejisi olarak kullanacak.

Mark Gurman tarafından yapılmış bir açıklama olmasa da Apple Watch SE 3'ün teknik özellikleriyle ilgili de bilgiler paylaşabiliriz. Beklentilere göre üçüncü nesil Apple Watch SE, özellikleri açısından Apple Watch Series 8'i baz alacak. Yani 1.61 inç boyutlu ekran ve A15 Bionic'ten türetilen bir işlemci, bu akıllı saate hayat verecek. Bu özelliklerin resmîleşmesi hâlinde Apple Watch SE 3, sadece çocuklar için değil yetişkinler için de ideal bir model olacaktır.