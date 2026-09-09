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Depolama Kapasitesiyle Telefonları Aratmayacak Apple Watch Ultra 4 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı!

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Apple, gerçekleşen yeni etkinlikte amiral gemisi saati Apple Watch Ultra 4'ü tanıttı.

Depolama Kapasitesiyle Telefonları Aratmayacak Apple Watch Ultra 4 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Apple, yeni nesil üst seviye akıllı saati Apple Watch Ultra 4'ü geçtiğimiz dakikalarda gerçekleşen etkinliğinde tanıttı.

Apple Watch Ultra ailesinin yeni üyesi, dayanıklı tasarımını korurken performans, sağlık ve fitness takibi tarafında önemli geliştirmeler sunuyor.

İçerikten Görseller

Depolama Kapasitesiyle Telefonları Aratmayacak Apple Watch Ultra 4 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı!
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Apple Watch Ultra 4 tasarımı

Apple Watch Ultra 4, Ultra ailesinin karakteristik tasarımını sürdürüyor. Titanyum kasa, büyük ekran ve fiziksel kontrollerin oluşturduğu yapı yeni modelde de korunuyor.

Apple, Ultra 4'te dayanıklılık odaklı tasarım anlayışını devam ettiriyor. Model; günlük kullanımın yanı sıra açık hava aktiviteleri, spor ve zorlu koşullar için tasarlanan özellikleriyle Apple Watch ailesinin en üst noktasında yer alıyor.

Daha güçlü işlemci

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Apple Watch Ultra 4, yeni nesil Apple Watch işlemcisiyle geliyor. Yeni çip, önceki nesle kıyasla daha yüksek işlem performansı sunuyor.

Performans artışı uygulamaların daha hızlı açılması, arayüzün daha akıcı çalışması ve watchOS 27 ile gelen yeni özelliklerin daha verimli şekilde kullanılmasını sağlıyor.

Geliştirilmiş sağlık ve fitness takibi

Apple Watch Ultra 4'ün en önemli yenilikleri sağlık ve fitness özelliklerinde karşımıza çıkıyor. Apple, yeni modelde sensör sistemini geliştirerek daha kapsamlı sağlık ve aktivite takibi sunuyor.

Yeni sensör altyapısı sayesinde Apple Watch Ultra 4, kullanıcının sağlık ve egzersiz verilerini daha ayrıntılı şekilde takip edebiliyor. Kalp atış hızı ölçümü de yeni modelde daha gelişmiş bir yapıya kavuşuyor.

Yeni Readiness deneyimi

Apple Watch Ultra 4 ile sağlık verilerinin günlük yaşamla ilişkilendirilmesini sağlayan Readiness özelliği de kullanıma sunuluyor.

Readiness, Apple Watch tarafından toplanan sağlık ve aktivite verilerini değerlendirerek kullanıcının günlük durumunu ve egzersize hazırlık seviyesini takip etmesine yardımcı oluyor. Özellik, özellikle antrenman ve toparlanma süreçlerini takip eden kullanıcılar için daha kapsamlı bilgiler sağlıyor.

Daha gelişmiş güç antrenmanı takibi

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Apple Watch Ultra 4, güç antrenmanları için daha ayrıntılı takip özellikleri sunuyor.

Yeni sistem; set, tekrar sayısı, kullanılan ağırlık, ekipman, egzersizin hangi tarafla yapıldığı ve egzersiz süresi gibi daha fazla verinin takip edilmesine olanak tanıyor. Böylece Apple Watch, özellikle ağırlık antrenmanı yapan kullanıcılar için daha kapsamlı bir spor takip aracına dönüşüyor.

128 GB depolama alanı

Apple Watch Ultra 4, 128 GB dâhili depolama alanıyla geliyor. Bu kapasite, önceki nesillerdeki 64 GB depolama alanının iki katına çıkıyor.

Artan depolama alanı uygulamalar, müzikler, podcast'ler ve diğer içerikler için kullanıcılara daha fazla alan sağlıyor.

Apple Watch Ultra 4 fiyatı

GÜNCELLENECEK

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