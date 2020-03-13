ABD merkezli teknoloji devi Apple, Corona virüsü tehdidi nedeniyle her yıl düzenlenen WWDC etkinliğini bu yıl iptal ettiğini açıkladı. Şirket, bunun yerine çevrimiçi bir etkinlik düzenleyeceklerini ve detaylarını önümüzdeki haftalarda paylaşacaklarını belirtti.

Yalnızca üç ay içinde dünyanın tüm bölgelerinde görülen ve yüz binlerce kişiye bulaşıp binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Corona virüsü, birçok sektörü olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Teknoloji sektöründe bugüne kadar Mobil Dünya Kongresi başta olmak üzere birçok etkinliğin iptal haberleri peş peşe geldi.

Bugün, bu senenin en çok beklenen etkinliklerinden birisi daha iptal edildi. Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Apple, beklendiği şekilde her yıl hiçbir aksama olmadan düzenlenen WWDC etkinliğini Corona virüsü tehdidi nedeniyle iptal ettiğini duyurdu.

Apple, WWDC etkinliğini iptal ettiğini açıkladı:

Apple, Worldwide Developers Conference (WWDC) etkinliğinin iptal edildiğini, Google ve Facebook’un gelecek konferanslarını iptal ettiklerini duyurmalarının ardından duyurdu. Şirket, WWDC’nin iptal edildiğini şu metinle açıkladı:

“Mevcut sağlık durumu; çevrimiçi bir açılış konuşması ve oturumlarla tam bir program sunan ve tüm dünyadaki geliştirici topluluğumuz için harika bir öğrenme deneyimi yaşatan yeni bir WWDC 2020 formatı oluşturmamızı gerektirdi. Gelecek haftalarda tüm detayları paylaşacağız.”

Apple’ın yaptığı açıklamadan yola çıkacak olursak WWDC 2020’nin yeni bir formatla internet üzerinden izlenebileceğini söyleyebiliriz. Geliştiriciler, WWDC’nin iptal edilmiş olmasına rağmen Apple’ın getireceği yeni yazılımları gözden geçirme ve Apple mühendisleriyle iletişim kurma imkânına sahip olacak.

İptal edilen WWDC etkinliğinin yerine yapılacak çevrimiçi etkinlik, her zaman olduğu gibi haziran ayında düzenlenecek ancak şirket şu noktada henüz belirli bir tarih açıklamış değil. Açıklamada da söylendiği üzere çevrimiçi etkinliğe dair detaylara önümüzdeki haftalarda kavuşacağız.

Apple’ın WWDC etkinliği, şirketin her yıl düzenlediği etkinlikler arasında en büyük etkinliklerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Şirket, WWDC etkinliğinde iPhone, Apple Watch, iPad, Mac ve Apple TV gibi ürünleri için yeni yazılımlarını ve özelliklerini tanıtıyor. Bununla birlikte geçtiğimiz yıl olduğu gibi ara sıra bazı donanımların da tanıtımını gerçekleştiriyor.