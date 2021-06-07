Apple, bugün gerçekleştirdiği WWDC 2021 etkinliğinde iOS 15, macOS 12, watchOS 8 ve iPadOS 15'i tanıttı. Cihazlara gelecek yeni özellikleri öğrenmek için okumaya devam edin.

Apple, merakla beklediğimiz WWDC 2021 etkinliğini TSİ 20:00'da başlattı. Etkinlik, şirketin yeni işletim sistemleriyle başlatıldı ve yeni işletim sistemlerinin neler sunacağını gördük. Gelin, detaylara bakalım:

iOS 15 tanıtıldı: İşte özellikleri

Apple, WWDC 2021 etkinliğinde yeni iOS 15 işletim sistemini tanıttı. Yeni işletim sistemi sayesinde özellikle video iletişim konusunda Apple'ın ciddi çalışmalar yaptığını görüyoruz. Genel olarak dış sesleri izole etme, daha gelişmiş arayüz ve FaceTime Call gibi arama özellikleri iOS 15 ile gelecek.

FaceTime uygulamasını Android ve Windows cihazlardan da kullanmak mümkün olacak. Böylece iletişimde FaceTime kullananlar yalnızca iOS kullanıcıları ile kısıtlı kalmayacak. Ayrıca FaceTime üzerinden aramdaki kişiler birlikte bir şeyler izleyebilecek ya da dinleyebilecek.

Shared with You

Sizinle paylaşılan haber ve gönderileri gösteriyor. Mesajın kimden geldiğini görüp ona göre cevap verilebiliyor. Özellik hemen her uygulamada kullanılabilecek.

Bildirimler

Bildirimler daha basit ve daha az dikkat dağıtıcı hale gelecek. Bildirimler öncelik sırasında göre ayrılacak. Ayrıca bildirimlerden en ilgililer en üstte yer alacak. Gün içinde biriken çok sayıda bildiriminiz varsa bir özet halinde görebileceksiniz. Ayrıca bildirimleri kapatmak da mümkün olacak, bu özelliği kullandığınızda uygulamalarda durumunuz buna göre düzenlenecek.

Focus

Focus adlı özellik ile telefonunuzu ne için kullanacağınızı da seçebilecekseniz. Diyelim ki iş modunu seçtiniz, akıllı telefonunuzda öne çıkacak olan uygulamalar iş uygulamaları olacak. Hatta bağlı olan diğer cihazlarınız da aynı şekilde bu seçimden etkilenecek.

Live Text

Live Text ise görseller ve fotoğraflar üzerinden yazıları alabilmeyi sağlıyor. Özellik şu anda yedi dilde çalışıyor ve görsel aramaları da geliştiriyor.

Spotlight

Spotlight ise yapay zekayı da kullanarak aranan görseller üzerinden daha gelişmiş kullanım sunmayı amaçlıyor. Yapılan paylaşımlara göre aktörlerin bilgileri, bir mekanın adresi gibi bilgilere uygulama üzerinden erişmek mümkün oluyor.

Memories özelliği de bir başka fotoğraf özelliği olarak karşımıza çıkıyor. Hatırlarımızı bir araya getirip bizim için adeta bir albüm oluşturan iOS 15, arka planda da Apple Music'ten şarkılar çalabiliyor. Böylece fotoğraflar daha dinamik hale geliyor. Her fotoğraf ayrı ayrı analiz edilerek uygun filtreler de uygulanabiliyor.

Apple Wallet

Sadece para harcamaya kullanılmayacak, ayrıca araçları açabilmeyi de sağlayacak. Evler ve otomobiller için de anahtar özellikleri geliyor. Bu özelliği oteller gibi farklı yerlerde de kullanabilmek mümküm hale gelecek. Apple Pay'de kullanılan güvenlik özellikleri bu sistemde de yer alacak ve cüzdana kendi dijital nüfus cüzdanınızı da ekleyebileceksiniz.

Weather

Hava durumunu artık daha iyi olarak öğrenebileceğiz. Hava kalitesi, nem, bulutların durumu, Güneş'in gerçek yeri gibi bilgileri alabileceğiz.

Maps

Haritalar özelliği de gelişecek. Bu düzenlemede binalar daha detaylı hale gelecek ve işletmeler kendine yer bulabilecek. Daha renkli ve üç boyutlu harita insanlara daha detaylı yol tarifleri verebilecek. Ayrıca otobüs ve taksi hattı gibi bilgiler de Maps üzerinden alınabilecek. Kesişen yollar gerekli durumlarda üç boyutlu olarak gösterilecek, örneğin üst geçitler yolun üstünden geçecek. Yol üzerinde çeşitli mekanlar hakkında bize fikir verecek.

Bu kadarla da kalmayacak olan Apple, sokakta yol bulabilmek için artırılmış gerçeklik ve üç boyut teknolojisini kullanarak kameramız ile tam nerede olduğumuzu bulup yola devam edebilmemizi sağlayacak.

AirPods

Öncelikle ortam sesini düzenleyecek olan AirPods, daha iyi bir işitme tecrübesi sunacak. Ayrıca istediğiniz uygulamalardan gelen bildirimleri ya da listeleri Siri kulaklıktan okuyacak. Buna ek olarak artık AirPods'ları uzaktan bulabilmek mümkün olacak.

Dinamik baş takibi ile müziği sizin hareketlerinize göre odaklayacak ve bir sinema salonundaki ses kalitesini etrafınızı rahatsız etmeden deneyimleyebileceksiniz. Böylece AirPods da çok daha kullanımlı hale gelecek.

iPadOS 15 tanıtıldı: İşte özellikleri

Quick Notes

Quick Notes ile macOS iPadOS üzerinde veriler kullanılabilecek. Herhangi bir uygulamadan not alabilmeyi sağlayacak olan bu özellikle notlarda birilerini ekleyebilecek, etiketler koyabileceğiz. iPadOS ve macOS'ta oluşturulan notlar da iOS'ta görülüp düzenlenebilecek.

Widgetlar

Artık iPadOS ekranında daha özelleştirilmiş widgetlar kullanmak mümkün hale gelecek. Böylece ilk defa iPad için widget kullanmak mümkün olacak.

Applibrary

iOS 14'ün uygulama kütüphanesi de artık iPad'lerden kullanılabilecek.

Ana ekran, iOS 14'te olduğu gibi gizlenebilecek.

iPadOS 15 ile birlikte ana ekranı uygulamaların içinden görmek mümkün olacak. Uygulama ekranını yana atmak bunun için yeterli olacak. Ayrıca Split View özelliği ile ekranı ayırarak daha fazla işlemi aynı anda yapmak mümkün hale gelecek.

Translate

Translate özelliği de iPadOS'a gelecek. Yabancı dilde çeviri yapmakla kalmayıp yazma denemeleri de yapılabilecek. Ayrıca bir dökümanın çevirisi bölünmüş ekranda yer alacak. Ayrıca yazılarda istenilen kısımlar çevrilebilecek. Bu özellik tüm işletim sistemlerinde desteklenecek.

Swift Playground

Swift Playground ile oyun geliştirmek çok daha kolay olacak. Swift kullanıcı arayüzü ile kodlamalar yapmak kolay olacak. Ayrıca eski versiyonlarla çalışacak. Bu uygulama üzerinden kendi uygulamalarınızı yapıp App Store üzerinden paylaşabileceksiniz.

watchOS

watchOS ile birlikte Apple sağlığa daha çok odaklanacak. Bu özellikler sadece fiziksel sağlıkla alakalı olmayacak.

Akıllı saatlerdeki yeni Mindfullness adlı uygulama ile gün içerisinde odağımız, psikolojik gerilimimiz azaltılacak. Ayrıca uykumuza da yardımcı olacak özelliklere sahip olacak. watchOS ile nefesimizi de kontrol edebileceğiz.

Hareketli meditasyon olarak bilinen Tai Chi ve bir plates çalışması da yeni saatte yer alacak. Ayrıca Apple Watch'lara odaklanmış olan Fitness+ uygulaması da gelecek. Uygulama için bir de antrenman listesi yer alacak. Artist Spotlight özelliği ile de Apple, spor yaparken dinlemek için şarkılar sunacak.

Portre Modu

Portre modu ile artık akıllı saatlerimizin ekranına kendi istediğimiz görselleri koyabileceğiz. Dinamik olacak olan bu özellik sayesinde saatlerimizi özelleştirebileceğiz. Fotoğraflar uygulaması da saate özel hale gelecek.

Mesajlar

Akıllı saatlerden mesaj atmak da daha kolay hale gelecek. Saat üzerinden görüntü göndermek, emojilerle dolu mesajlar atmak ve hatta GIF göndermek mümkün hale gelecek.

macOS Monterey

Yeni FaceTime özellikleri, SharePlay veya uygulama paylaşma özelliği, Shared With You gibi özellikler macOS Monterey ile Mac cihazınıza da geliyor. Quick Notes gibi özellikler de bu işletim sisteminde kullanılabilecek. macOS'un kendi uygulamaları da var.

Universal Control

Artık tek bir fare ve klavye ile hem macOS hem de iPad cihazlarınızı sorunsuz şekilde bir arada kullanabiliyorsunuz. Bu sistemle cihazlar arasında da sıkıntısız şekilde dosya aktarımı mümkün oluyor. Bu özellik aynı anda birden fazla cihazda kullanılabiliyor.

AirPlay

iPhone cihazlarımızdan televizyonlara ve diğer cihazlara yayın yansıtabiliyorduk. AirPlay to Mac ile cihazlarımızdaki görüntüleri Mac cihazlarımıza aktarabiliyoruz. Hatta Mac ses çıkışını hoparlör olarak kullanmak mümkün.

ShortCuts

ShortCuts, daha fazla şeyi bir anda yapabilmeye ve otomasyon kullanabilmeye odaklanıyor. Günlük işlerimizi bu özellik sayesinde kısayollara atayabiliyor, enerjimizi başka yere harcamadan hareket edebiliyoruz. Bu özelliği Siri üzerinden sesli olarak da kullanabiliyoruz.

Safari

Apple'ın en hızlı işletim sistemi olarak gösterdiği Safari de yeni gizlilik özelliklerinden faydalanıyor. Ayrıca artık daha derli toplu olacak olan Safari ekranında sekmeler daha sade hale gelirken, isteyenler bu sekmeleri bir grup haline getirebilecek. Tarayıcı arka planı ve menüsü da ziyaret edilen sayfaya uyum sağlayacak.

Eklentiler

Eklentiler ile Safari tarayıcılara yeni eklentiler koymak mümkün olacak. Ayrıca hangi eklentilerin hangi sayfalarda geçerli olduğunu seçebileceğiz. Safari özellikleri tüm cihazlarda bir arada kullanılabilecek.

iOS geliştirici betası bugünden itibaren erişime açık olacak. Açık beta süreci de önümüzdeki hafta start alacak.