Apple'ın yazılım bölümünün patronu Craig Federighi ile pazarlama yöneticisi Greg Joswiak, yapay zekâlı Siri'nin ertelenmesi hakkında açıklama yaptı. Buna göre Siri, asla bir Apple ürünü olacak kadar iyi seviyeye gelemediği için ertelendi.

Apple, 2024 yılında Siri’nin baştan aşağı değişeceğini ve üretken yapay zekâ desteği kazanarak gerçekten sohbet edebileceğiniz tam bir asistana dönüşeceğini duyurmuştu. Ancak bu hâlâ gerçekleşmedi ve yapay zekâlı Siri bir türlü çıkamadı. Öyle ki mart ayında gelen haberler, şirketin yaşadığı sorunlar ve özelliğin istenildiği seviyeye gelememesi nedeniyle yeni Siri’nin ertelendiğini gösterdi.

Şimdiye kadar direkt Apple’ın ağzından bu konuya ilişkin açıklama duymamıştık. Nihayet bu durum değişti. Apple’ın yazılım tarafının patronu Craig Federighi, Wall Street Journal’ın Teknoloji Muhabiri Joanna Stern ile gerçekleştirdiği röportajda bu konuya değindi.

“Bir Apple ürünü olacak kadar iyi seviyeye gelemedi”

Pazarlama bölümü yöneticisi Greg Joswiak ile birlikte röportaj veren Federighi, resmen Siri’nin ertelendiğini itiraf etti. Federighi, yenilenen Siri’nin istenilen seviyeye gelemediğini ve bu yüzden böyle bir karar alındığını belirtti. Ünlü yönetici ürünün “bir Apple ürünü olacak kadar güvenilir seviyeye ulaşmadığını” aktardı. Kullanıma sunulması için her şeyiyle tam güvenilir bir özellik olması gerektiğinin altını çizdi.

Joswiak ise müşterileri hayal kırıklığına uğratmak istemediklerini, bu yüzden kalite standartlarına ulaşmayan bir ürünü çıkarmanın doğru olmayacağını belirtti. Tüm bunlar nedeniyle de Siri’yi erteleyip onun üzerinde daha fazla çalışmaları gerektiğini aktardı. Stern ayrıca Apple’ın bu kadar kaynağa rağmen nasıl Siri’yi geliştiremediklerini de sordu. Federighi, otomasyon konusunda kimsenin hâlâ mükemmel olmadığını, en iyi ürünü ortaya çıkarmaya çalıştıklarını aktardı.

Yenilenmiş Siri’nin, sizin tüm sorularınızı yanıtlayan, ekran farkındalığı olan, sizi tanıyan, insan gibi sohbet edebildiğiniz tam bir yapay zekâ asistanına dönüştürülmesi planlanıyor. Bunun ne zaman gerçekleşeceği ise hâlâ belli değil. Apple’ın bu işi başarıp başaramayacağını zaman gösterecek.