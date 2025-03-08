Apple, iOS 18 için duyurduğu Siri özelliklerinin ertelendiğini açıkladı. Bu özellikler, Siri'yi yapay zekâ destekli bir hâle getirecek ve kişiselleştirilmiş bir deneyim sunacaktı...

ABD merkezli teknoloji devi Apple, geçtiğimiz yıl duyurduğu iOS 18'de Siri ile ilgili çok önemli bir açıklama yapmıştı. Yapılan bu açıklamaya göre Siri, iOS 18'de tabiri caizse baştan yaratılacaktı. Apple'ın sesli asistanı, yapay zekâ desteği kazanacak ve daha kişisel bir deneyim sunacaktı. Hatta Apple CEO'su Tim Cook, Siri'nin yeni versiyonu için kişisel yapay zekâ ve Apple için bir sonraki büyük adım olduğunu söylemişti.

Ancak gelen son haberler, yeni Siri'nin ertelendiğini gözler önüne serdi. Apple'ın resmî blogu Daring Fireball üzerinden yapılan bir açıklamada Siri'nin yeni özelliklerinin ertelendiği belirtildi. Şirket yetkilileri, konuyla ilgili açıklamalarında "Yeni Siri özelliklerini teslim etmek, düşündüğümüzden daha uzun sürecek." ifadesine yer verdiler.

Peki kişiselleştirilmiş Siri ne zaman kullanıma sunulacak?

Daring Fireball'da yer alan açıklamaya göre Apple, Siri'nin yepyeni özelliklerini gelecek yıl itibarıyla kullanıma sunacak. Yani iOS 18 ile kullanıma sunulacağı söylenen özellikler, iOS 19 ile kullanıcılara sunulacak.

Apple'ın Siri ile ilgili açıklamalarına ilişkin aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Bakalım gelecek günler, bu konuyla ilgili hangi gelişmelere ev sahipliği yapacak... Yeni gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

Apple'ın açıkladığı yeni Siri özellikleri nelerdi?