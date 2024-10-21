Apple CEO'su Tim Cook, Apple Intelligence öncesinde oldukça iddialı açıklamalarda bulundu.

Apple'ın kendi yapay zekâ platformu olan Apple Intelligence yakın zamanda kullanıcılara dağıtılmaya başlanacak. Cupertinolu devin CEO'su Tim Cook, yapay zekâ alanında lider olacaklarına inandığını ifade etti. Her ne kadar Apple'ın yapay zekâ alanında en az iki yıl geride olduğu belirtilse de Cook bu durumu pek de dert etmiyor.

The Wall Street Journal'e bir röportaj veren Cook, "(Yapay) Zekâyı ilk geliştiren biz değiliz ancak tüketiciler için en iyi olduğunu düşündüğümüz şekilde geliştirdik. İlk olmamaktan tamamen memnunuz. Görünüşe göre gerçekten harika iş yapmak biraz zaman alıyor." ifadesini kullandı.

Apple Intelligence ilk olarak Apple'da hayatın parçası oldu

Tim Cook daha sonra Apple Intelligence teknolojisinin faydalarını vurguladı. Bu teknolojinin faydalarını vurgulayan Cook, özellikle e-posta özetlerini kullanmanın günlük alışkanlıklarını yeniden şekillendirdiğini belirtti.

Apple CEO'su, ürün geliştirmede en önemli önceliklerinin kalite olduğunu ve mükemmel bir ürün sunmayı hedeflediklerini ifade etti. Cook'un açıklamasına göre Apple Intelligence kademeli olarak çeşitli bölgelerde kullanıma sunacak. CEO bu teknolojilerin zamanla herkesin hayatını "derinden" etkileyecek.

Apple Intelligence'ı ilk olarak Apple'ın lansman etkinliklerinde karşımıza çıkmıştı. Yeni yapay zekâ modelinin ilk büyük sürümünün 28 Ekim 2024'te yayınlanması bekleniyor. Apple son dönemde yapay zekâ modelleri için büyük yatırım yapıyor.