Apple, yayınladığı bazı reklam filmleriyle büyük beğeni topluyor. İçlerinden en ilginç ve yaratıcı olanlara birlikte göz atalım. Bakalım "Think different!" mottosunu nasıl yansıtıyor?

1976 yılında kurulan ve o zamanlardan günümüze kadar birçok reklam kampanyasına imza atan Apple, özellikle bazı yaratıcı çalışmalarıyla hafızalarımızda yer edinmeyi başardı.

AirPods, Apple Watch, iPhone, iPad ve MacBook gibi ürün çeşitlerini ilgi çekici reklamlarla pazarlamaya çalışan marka; yaratıcılık konusunda önde gelen şirketlerden biri. Bakalım Apple'ın hangi reklamları ilgimizi çekmeyi başarmış?

''Gizlilik, tabii ki iPhone'da!''

Bildiğiniz gibi iPhone'u diğer markalardan farklı kılan en önemli özellik, gizlilik ve koruma sistemi. Bu reklamda da marka tam olarak bunu vurgulamak ve kişisel bilgileri koruduklarını göstermek amacıyla dolaylı bir reklam hazırlamış.

Telefonu tutan gencin yüzü görünmüyor ve yüzünün tamamı iPhone ile kapatılmış durumda. Bu da mesajın akıllıca iletilmesini sağlamış.

Evlilik teklifi için ilginç bir tercih: ''She Said Yes!''

Markanın en yaratıcı reklamlarından birisi de akıllı saat için tasarlanmış bu görsel. Apple Watch'un duruşu, bir yüzüğe benzetilmiş ve üzerinde de "evlilik teklifini kabul etti" anlamına gelen söz yer alıyor.

Evlilik teklifi sonrası yüzüğün fotoğrafını paylaşanların kullandığı cümle, hem popüler kültüre uyum sağlıyor hem de insanların saatin güzelliğine karşı koyamadıklarını anlatıyor.

''911, acil durumunuz nedir?''

Kısa reklam filminde 911 acil çağrı merkezini arayan insanlar, o an yaşadıkları problemlerden bahsediyor ve böylece yetkilileri yönlendiriyor. Videonun ortasında anlıyoruz ki bu kişiler, telefonlarına ulaşım sağlayamıyor ancak aramayı Apple Watch sayesinde gerçekleştiriyor.

Saatin farklı bir yönüne vurgu yapan reklam, akıllı saatin hayat kurtarabileceğini gösteriyor.

Başarılı perspektif kullanımı: Apple Watch Series 7

İlginç bir perspektife sahip bu tasarımda, Apple Watch'un kordonunun bir kısmı parkur ile birleşmiş ve böylece akıllı saatin spora yardımcı bir ürün olduğu gösterilmiş.

Bilenler bilir; Apple Watch, kalp atışından kalori yakım miktarına kadar birçok unsuru analiz edebiliyor.

Whodunnit: Hırsız Kim?

Bir cinayet bulmacası sunan ve izleyiciye cinayetle ilgili ipuçları veren Whodunnit isimli videodan esinlenmiş bu reklamda, köşke ait bir tablo çalınıyor.

Dedektif, tabloyu bulmak için araştırmalar yapıyor ve videonun sonu tamamen ters köşe bitiyor. iPhone'un sinematik çekim modunu gösteren reklam, hem orijinaline selam veriyor hem de eğlenceli bir kompozisyon sunuyor.

Aile paylaşımına ilginç yaklaşım.

Isırılmış elma logosuna sahip markanın, aile paylaşımını tanıttığı bu afişte; elmanın diğer köşeden de ısırılmış olması, gerçekten 'paylaşım' vurgusu için oldukça yaratıcı bir yol olmuş.

İddialı iPod Shuffle tanıtımı.

Müzik çaların hem şarjı hem de yeterliliği bu görselde açıkça anlatılıyor. iPod shuffle'ın kablosunun uzunluğu ve tüm yolu kaplaması, cihazı kullanan kişinin uzunca bir süre şarjı bitmeden ürünü kullanabileceğini gösteriyor.

Ayrıca yürüyüş yapan birinin hiç sıkılmadan uzun yollar katedebileceği gösteriliyor.

Romeo ve Juliet'in aşk hikâyesi.

Yine iPhone'un sinematik moduna vurgu yapan reklamda, çocuğunun tiyatro gösterisini çeken bir baba görüyoruz. Elindeki iPhone o kadar gerçekçi çekim yapıyor ki tiyatro gösterisinde yer alan kızın gerçek sokaklarda koştuğunu görüyoruz.

Sinematik modun gerçekçi ve canlı çekim yeteneğine gayet sevimli bir biçimde yaklaşan reklam filmi, anlatılmak isteneni yaratıcı bir biçimde vurguluyor.

Uzun yollar için iPhone 14!

Bu reklam filminde, traktör süren bir adamın iPhone 14 kullandığını ve istikâmetine varana kadar telefonun kapanmadığı gösteriliyor. Pil süresinin uzun olduğuna vurgu yapıyor ancak bunun ne kadar gerçekçi olduğu da tartışma konusu.

Markanın ikonik '1984' reklamı.

1984 yılında Super Bowl etkinliği esnasında gösterilen video, Apple'ın ilk Macintosh bilgisayarını tanıttığı reklam filmi.

George Orwell'ın romanından uyarlandığı bilinen reklam, romanın hak sahipleri tarafından uyarı aldı ve o yıldan sonra hiçbir yerde gösterilmedi.

Sizin aklınıza gelen yaratıcı reklam örnekleri var mı? Sizce reklam sektöründe en başarılı markalar hangileri?