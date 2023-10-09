İstanbul Boğazı’nda yüzen dev bir futbol topu, metro vagonunun üstünde dev bir kirpik görüyorsanız gerçeklik algılarınız ile oynayan CGI reklamları ile karşılaşmışsınız demektir. Son dönemlerde dünyanın dört bir yanını ele geçiren bu reklamlar, markaların yeni pazarlama taktikleri arasında.

CGI (computer generated imagery) yani bilgisayarla oluşturulan görüntüler anlamına gelen bu teknoloji yazılımı, reklamcılıkta önemli bir yer edinmeye başladı. Her görenin en başta “Nasıl yani?” dediği reklamlar, tüm dünyada var olduğu gibi Türkiye’de de kullanılmaya başlandı.

Markaların, dikkat çekmek ve potansiyel tüketici ile etkileşimini arttırmak istediği CGI reklamlarının ne olduğuna kısaca değinirken ülkemizdeki ve dünyadaki örneklerine de göz atalım. Bakalım dev bir çanta nasıl trafiğe çıkıyor?

CGI, aslında uzun zamandır hayatımızda olan bir teknoloji.

CGI’ın tarihi 1950’lere kadar uzanıyor. İlk olarak Alfred Hitchcock’un 1958 yapımı Vertigo filminde görsel efektleri görüyoruz. Görsel efektlerin alt kategorisi olan CGI, sinemada ve televizyonda izlediğimiz birçok filmde 3D, 2D ve statik şekillerle karşımıza çıkıyor. Üstelik sadece filmlerde değil video oyunlarında da bilgisayarla oluşturulan görüntüler bir hayli fazla.

Şimdi gelelim sosyal medyada sıklıkla gördüğümüz Türkiye’deki reklam kampanyalarına.

CGI'ın binalar üzerinde kullanımı oldukça aktif. Bunu kullanan firmalardan biri de Derby.

Ülker Çikolatalı Gofret de 3D tasarımı kullanan firmalardan biri. Bu köşe oldukça tutulmuş belli ki.

İstanbul Boğazı'nda CGI, oldukça popüler oldu. Adidas ise bunu kullanan firmalar arasında.

Doğanay, yeni şalgamını tanıtmak için devasa şişesini kullanmakla kalmamış bir de gemiyi görsel efekte eklemiş.

Dikkat edin, üstünüze meyve düşebilir! İstanbul Boğazı, her gün farklı bir reklam kampanyası ile karşı karşıya.

Samsung katlanabilir telefon reklamı da oldukça ilgi çekici duruyor.

Normalde de balonlar, camdan gökyüzüne süzülebilir ama Becel, 29 Eylül Dünya Kalp Günü'nü kutlamak için CGI ile farklı bir yöntem izlemiş.

CGI olunca gemiyi denizin üstüne değil göklere çıkaran Tatil Sepeti.

Rexona, ferahlığı mı anlatmak istemiş yoksa "Terledikten sonra tişörtünüzü kurutmak için asmanıza gerek yok." mu demiş bilemeyiz ama ilgi çekmeyi başardığı kesin.

Türkiye'de bu tarz reklamların artacağı kuşkusuz. Biraz da yurt dışındaki örnekleri inceleyelim.

Maybelline, rimellerinin etkisini anlatmak için başarılı bir taktik uygulamış.

CGI, kozmetik firmalarının radarında. Loreal Paris de ürün etkisini göstermek için yaratıcılığını konuşturmuş.

Jacquemus, Parislileri eve otobüsle değil çantayla gönderiyor.

CGI, reklam için değil özel günlerde de kullanılıyor. Fransa'da 1 Nisan için oluşturulan efektler.

Birisi sütyenini yanlış yere koymuşa benziyor. :)

Özellikle yurt dışında CGI reklamlarını birçok yerde görebilirsiniz. Hangi sektörden olursa olsun pek çok şirketin tercih ettiği bu akım bakalım ne kadar sürecek?