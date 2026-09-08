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iPhone ve iPad Pro Modellere Satış Yasağı Talebi: Apple Yeni Bir Patent İhlali Suçlamasıyla Karşı Karşıya!

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BASF iştirakı trinamiX, Face ID teknolojisinde 7 patentini ihlal ettiği gerekçesiyle Apple'a yasaklama ve tazminat davası açtı.

iPhone ve iPad Pro Modellere Satış Yasağı Talebi: Apple Yeni Bir Patent İhlali Suçlamasıyla Karşı Karşıya!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Alman kimya devi BASF’in yan kuruluşu olan trinamiX, Apple’a biyometrik güvenlik teknolojisi nedeniyle dava açtı.

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Şirket, iPhone ve iPad Pro modellerinde kullanılan Face ID sisteminin yeni versiyonlarının kendilerine ait yedi ayrı patenti ihlal ettiğini öne sürüyor. ABD Teksas Batı Bölge Bölge Mahkemesi'nde jürili yargılama talebiyle açılan davada, tazminat ve ilgili ürünlerin satışının yasaklanması isteniyor.

İçerikten Görseller

iPhone ve iPad Pro Modellere Satış Yasağı Talebi: Apple Yeni Bir Patent İhlali Suçlamasıyla Karşı Karşıya!
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İhlal içeren cihazlar ve teknolojiler neler?

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Gelişmiş algılama teknolojileri üzerine çalışan trinamiX, dava konusu patentlerin yüz tanıma sırasında insan derisini tespit edebilen sistemleri kapsadığını belirtiyor. Şirketin iddiasına göre söz konusu teknoloji, yüze bir ışık deseni yansıtıp geri yansıyan ışığı analiz ederek yüzey özelliklerini belirliyor. Bu sayede 3D derinlik bilgisiyle birleşerek insan derisini fotoğraf, maske veya diğer sahte doğrulama materyallerinden ayırt edebiliyor.

Davaya konu olan yedi patent; yüz kilidi açma için optik deri tespiti ve malzeme özelliklerini belirleyen dedektör teknolojileri olmak üzere iki ana grupta toplanıyor. Suçlanan ürünler arasında iPhone 15, 16 ve 17 serileri, iPhone Air, 4. ve 6. nesil iPad Pro modelleri ile M4 ve M5 çipli iPad Pro'lar yer alıyor. trinamiX, mahkemeden ihlalin tespiti, ihlal eden ürünlerin satış ve ithalatının engellenmesi, tazminat ödenmesi ve vekalet ücretlerinin karşılanmasını talep ediyor.

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