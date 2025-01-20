Ortaya çıkan yeni bir sızıntıya göre Apple önümüzdeki aylarda giriş seviyesi iPad 11 ve yeni iPad Air'i tanıtacak.

Apple'ın bir sonraki nesil iPad Air ve giriş seviyesi iPad modellerine dair yeni detaylar, sızıntılarıyla ünlü Evan Blass tarafından gün yüzüne çıkarıldı.

Evan Blass, sosyal medya hesabından henüz duyurulmamış 11 inç ve 13 inç iPad Air ile iPad 11 modellerine değinildiğini iddia ettiği birtakım kaynak kodu içeren görseller paylaştı. Evan Blass geçmişte de birçok Apple ürününü tanıtılmadan önce tespit ederek okuyucularına aktarmıştı.

Yeni iPad Air M3 çip ile gelecek

Sızıntıya göre yeni iPad Air modelleri M3 çip ile donatılacak. Hatırlayacağınız üzere daha öncelerde Apple'ın TSMC'nin ilk nesil 3nm çip üretim süreciyle ilişkili maliyetler ve verimlilik sorunları nedeniyle M3 çipini kullanmadan M4 çipine geçiş yapabileceği öne sürülmüştü ancak görünüşe göre durum böyle olmayacak.

iPad 11'in A17 Pro çip ve 8 GB RAM ile gelmesi bekleniyor

Giriş seviyesi iPad modeli olan iPad 11’in hangi çiple donatılacağı ise netleşmiş değil. Bloomberg’den Mark Gurman, iPad 11'in A17 Pro çip ve 8 GB RAM ile geleceğini belirtmişti.Bu seçimlerin sebebi ise Apple'ın yapay zekâsı olan Apple Intelligence'ı destekleyecek olması. Şirket Apple Intelligence'ı giriş seviyesi olsa dahi tüm ürün gamlarına getirmeyi amaçlıyor.

Apple’ın yeni iPad modellerini önümüzdeki Mart veya Nisan ayında tanıtması bekleniyor. Tasarımlarda büyük bir değişiklik beklenmese de cihazların performans ve aksesuar tarafında yenilikler içereceği tahmin ediliyor. Özellikle yeni iPad'lerle birlikte daha gelişmiş bir Magic Klavye’nin de tanıtılacağı konuşuluyor.