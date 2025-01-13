Mark Gurman, Apple'ın yaklaşmakta olan iPad'lerine ilişkin açıklama yaptı. Güvenilir kaynak, bu tabletlerde Apple Intelligence teknolojisinin bulunacağını belirtti.

Bloomberg'den Mark Gurman, Apple'ın yaklaşmakta olan iPad'lerine ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, 11. nesil iPad'de önemli bir iyileştirme olacağı ifade edildi. Mark Gurman, giriş seviye iPad modelinde bile Apple Intelligence teknolojisinin bulunacağını söylüyor.

Mark Gurman tarafından yapılan açıklamaya göre 11. nesil iPad'in giriş seviye modelinde bile Apple Intelligence bulunacak. Bu da bu tablette A17 Pro işlemci bulunacağı anlamına geliyor. Ayrıca giriş seviye iPad 11, 8 GB RAM ile donatılacak. Zira bu özellikler, Apple Intelligence'ın sistem gereksinimleri için zorunlu.

Birkaç ay içerisinde tanışabiliriz

11. nesil iPad'ler, çok büyük olasılıkla ilkbaharda tanıtılacaklar. Üstelik bu lansman, Apple'ın dördüncü nesil iPhone SE modeline de ev sahipliği yapacak.

Yeni nesil iPad'lerle ilgili aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Konuyla ilgili yeni gelişmeler yaşandıkça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.